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Sakın Aldanmayın! Birçok Kez Bilen Analist Bitcoin İçin 2 Kanıt Sundu, Tarih Verdi!

Rekt Capital, Bitcoin'in (BTC) volatil fiyat hareketleri ile genel yükseliş trendinden uzaklaşıyormuş izlenimi verebileceğini ancak bunun yatırımcıları yanıltmaması gerektiğini belirterek aykırı bir tahminde bulundu.
10:35
25 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Rekt Capital, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan Bitcoin‘in (BTC) volatil fiyat hareketleri ile genel yükseliş trendinden uzaklaşıyormuş izlenimi verebileceğini ancak bunun yatırımcıları yanıltmaması gerektiğini belirterek aykırı bir tahminde bulundu.

Volatil Fiyat Hareketleri İçin Uyardı

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Rekt Capital, yatırımcıların BTC piyasasındaki kısa vadedeki volatilitenin neden olduğu dikkat dağınıklığına dikkat etmelerini belirterek uyardı. Analist, bu konuda uyarısını “BTC’deki kısa vadeli volatilite sizi Bitcoin’in uzun vadeli yükselişinden uzaklaştırmak için var.” sözleriyle yaptı.

Analist, bu açıklamasını takip eden mesajında ise öngörüsünü daha açık bir şekilde ortaya koyarak “Önümüzdeki aylarda hem BTC’nin yükseliş trendinde hem de düşüş trendinde olduğunun görüldüğü dönemler olacak. Sadece bunu bilmek, gerçekleşen hamleler hakkında daha az duygusal olmanızı sağlayacaktır. Tüm hamlelerden yararlanmak zorunda değilsiniz çünkü her zaman başka bir fırsat vardır.” ifadelerini kullandı.

Yükseliş Trendinin Teyiti: Aylık Mum Kapanışı 25 Bin Doların Üzerinde Olmalı

Rekt Capital, bir başka mesajında ise en büyük kripto paranın güçlü bir yükseliş trendi içindeki hareketine çok yakında başlayabileceği dair işaretler verdiğini belirterek şunları söyledi:

Bu noktada, üç aylık BTC grafiğindeki boğa yutan mum, önceki 6 aylık fiyat hareketini kararlı bir şekilde yutuyor. Boğa yutan uç aylık mumlar geçmişte güçlü yükselişlerin habercisi olmuştur.

Analist ayrıca yeni bir makro yükseliş trendinin teyiti için BTC’nin yapması gereken tek şeyin haftayı 25 bin doların üzerinde kapatmak olduğunun altını çizerek “BTC’de yeni bir makro yükseliş trendinin teyiti için yapması gereken tek şey aylık mum kapanışının yaklaşık 25 bin doların üzerinde olması. Şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor.” dedi.

Analistin paylaştığı yukarıdaki fiyat grafiği, Bitcoin’in Mart ayı mum kapanışını 25 bin doların üzerinde yapması halinde sert yükseliş olacağını ve 13 ay içinde yeni rekorların görüleceğini gösteriyor.

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