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SafeMoon Hakkında Çıkan Bu Haberler Yatırımcısını Düşündürebilir!

Geçtiğimiz yıl ATH noktasını gördükten sonra sürekli olarak düşüşle karşılaşmış olan SafeMoon için tepede yaşanan istifa yatırımcıları düşündürüyor.
22:00
19 Haziran 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance Akıllı Zinciri (BSC) üzerindeki bir altcoin projesi olan merkezi olmayan finans (DeFi) tokeni SafeMoon’un değeri, fiyatı artması beklenilirken daha fazla ilgi uyandırmak için lanse edilen bir ağ yükseltmesine rağmen önemli ölçüde düştü.

1 Ocak 2022 ile 19 Haziran arasında SafeMoon’un değeri %78,8 düşüşle 0,000002285 dolardan 0,0000000003635 dolara düştü. SafeMoon fiyatı, Mart ayı sonlarında bazı önemli kısa vadeli kazançlar elde ettirmesine rağmen dar bir aralıkta işlem görüyor.

Özellikle fiyat düzeltmesi, genel kripto para piyasası gidişatıyla bağlantılı gibi görünüyor. Bununla birlikte SafeMoon, daha fazla kullanıcı çekmenin yanı sıra gelecek için farklı gelişmelerin kilidini açarken kripto para biriminin kalitesini, güvenliğini ve erişilebilirliğini artırmayı amaçlayan V2 yükseltmesini gerçekleştirdi.

SafeMoon Tartışmaları

Ayrıca, proje son zamanlarda, bir rugpull olduğu iddiaları arasında özgünlüğü hakkında artan sorularla karşı karşıya kaldı. İddialardan bazıları ilk olarak Coffeezilla adlı YouTuber Stephen Findseisen tarafından öne sürüldü.

Araştırmacılar, Findseisen’in eski SafeMoon pazarlama yöneticisi Ben Philips tarafından iddia edilen bir pompala ve boşalt planını ortaya çıkardığını bildirdi. Planın 12 milyon dolara kadar olan fonları içerdiği iddia ediliyor.

Philips, SafeMoon’a karşı yüksek beklentilerini ifade etmekle suçlanıyor, Twitter takipçilerinden dipten satın alıp tokeni şişirilmiş bir fiyata satarak kendisine milyonlarca dolar kazandırdığı vurgulanıyor.

Tepede İstifa Var

Token etrafında yükselen tartışmaların ortasında, o zamanki SafeMoon Başkan Yardımcısı Charles Karony, projenin yatırımcılardan gelen davalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde görevinden istifa etti.

Karony, projeden ayrılmasındaki ana motivasyonunu üniversite eğitimini bitirmeyi amaçlak olarak vurguluyor . İlginç bir şekilde Karony, SafeMoon’a, yöneticilerine ve ünlü destekçilerine karşı açılan bir davanın ardından görevinden ayrıldı.

Sanıklar, SafeMoon tokenleriyle ilgili olarak Ponzi benzeri bir pompala ve boşalt planına katılmakla suçlanıyor.

Özellikle, tartışmadan önce analistler, yatırımcılara SafeMoon’un potansiyel bir dolandırıcılık olduğu konusunda bir uyarıda bulunmuştu.

Başka bir davada SafeMoon, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yasalarına uygun olarak menkul kıymet olarak tanımlamayan tokenleri yasa dışı olarak satmakla suçlanıyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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