Rusya'da sınır ötesi ödeme platformu Exved resmi olarak faaliyete geçti.

Kripto para piyasasında önemli gelişmeler yaşanırken kripto varlıklar da gündelik hayata entegre devam ediyor. Buna göre Rusya’da hizmet verecek olan ilk sınır ötesi ödeme platformlarından Exved, resmi olarak faaliyete geçtiğini açıkladı. Şirket yetkilileri, ülkede tüzel kişiliklerin kripto para varlıklar ile uluslararası anlaşmaları ele almalarını kolaylaştıracağını belirtti.

Exved Lansmanı Dikkat Çekti

Kendilerini kripto karşı taraf arama sistemi olarak tanımlayan yerel bir dijital ödeme platformu olan Exved, 7 Aralık’ta kamuoyuna sunduğu açıklamada Rus ithalatçı ve ihracatçıların artık döviz işlemleri ve dış ekonomik faaliyet sürecini kolaylaştırmak için işletmeler arası (B2B) çözümünü kullanabileceklerini açıkladı.

Duyuruda, Exved platformunun özellikle offshore ruble ve ABD dolarının yanı sıra Tether stablecoin kullanarak sınır ötesi işlemlere yönelik izin verdiği belirtiliyor. Exved yetkilileri konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Platform, Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörle Mücadele Finansmanı önlemlerine uygun olarak yalnızca tüzel kişilerle çalışır. Projenin amacı, Rus tüzel kişiliklerinin sınır ötesi ödemelerini aracılar olmadan asgari piyasa oranlarında yapmalarına yardımcı olmaktır.”

Exved İçin Yeşil Işık

Duyuruda yer alan açıklamalara göre Exved’in lansmanında, geçen yıl merkezi olmayan kripto ruble projesini başlatan InDeFi Bank da dahil olmak üzere büyük finans ortakları da yer alıyor. InDeFi Smart Bank kurucu ortağı ve CEO’su Sergey Mendeleev 7 Aralık’ta yaptığı açıklamada Exved’in iç mekaniğinin Merkez Bankası ve Rusya Federasyonu Federal Finansal İzleme Servisi tarafından test edildiğini ve onaylandığını açıkladı. Mendeleev, konu ile alakalı şu yorumda bulundu:

“Projenin kendisi elbette genel olarak özel bir girişimdir; her şeyden önce insanlara %6-7 yerine %2-3 ödeyebileceklerini göstermek ve ödeme taleplerini uygulamak için belirli mekanizmalar sunmak amaçlanmaktadır.”

Rusya Merkez Bankası ve ülkenin Maliye Bakanlığı Eylül 2022’de kripto para birimlerinde sınır ötesi ödemelere izin veren bir anlaşmaya varmıştı. Bu gelişmenin ardından ise Rusya Merkez Bankası, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) projesine yönelik önemli adımlar attı ve dijital ruble test pilot aşaması devam ediyor.