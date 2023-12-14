Rusya’ya Yaptırımı Delene Af Yok! Kripto Para Borsası OFAC’a 1.2 Milyon Dolar Ceza Ödedi!

Kripto para borsası CoinList, Rusya’nın ilhak ettiği bir Ukrayna yarımadası olan Kırım’daki kullanıcıların platformu kullanmasına izin verdiği yönündeki suçlamanın sonlandırılması için ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi‘ne (OFAC) 1.2 milyon dolar ceza ödedi.

Kırım’dan Açılan 89 Hesap Tespit Edildi

OFAC‘tan konuyla ilgili yapılan açıklamada CoinList’in neredeyse tamamı ikamet ettikleri ülke olarak ‘Rusya’yı belirtmiş olan ancak hesap açılışında adres olarak Kırım’ı göstermiş müşteriler için 89 hesap açtığının tespit edildiği belirtildi. OFAC, CoinList’in geçmişte düzenlemelere uyumlu davranması, işbirliği ve açılan hesaplar üzerinden borsanın toplam işlem hacmine kıyasla az sayıda işlemin gerçekleştirilmiş olması nedeniyle para cezasının yaklaşık 327 milyon dolarlık potansiyel azami miktardan önemli ölçüde düşük tutulduğunun altını çizdi.

OFAC’ın açıklamasında ayrıca “Bu yaptırım eylemi, kripto şirketlerinin ve gelişmekte olan teknolojilere dahil olanların, özellikle de küresel bir müşteri tabanına finansal hizmetler sunmaya çalışan şirketlerin risk temelli yaptırımlara uyumu iş süreçlerine dahil etmelerinin önemini vurgulamaktadır” denildi.

Rusya’nın 2014 yılında Kırım‘ı işgal etmesine rağmen çoğu ülke bölgeyi hala Ukrayna’nın bir parçası olarak görüyor. Bilindiği üzere işgal Rusya’ya yaptırım uygulanmasına yol açmıştı.

CoinList: Uyumluluk Kontrollerine 300 Bin Dolar Yatırım Yapacağız

Gelişme üzerine bir açıklama da CoinList’ten geldi. Kripto para borsasından yapılan açıklamada OFAC ile uzlaşmaya gidilmesinin uyumluluğa yatırım yapmak için bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirdiği belirtildi. Açıklamada, “Uyumluluk konusundaki sarsılmaz kararlılığımız, uyumluluk kontrollerine 300 bin dolar yatırım yapma anlaşmamızla pekiştirilmiş oldu. Bu bizim çapımızdaki bir kripto şirketinin yaptığı en büyük yatırımlardan biridir” dedi.

CoinGecko verilerine göre CoinList, çoğunlukla USDT ve SOL işlem pariteleriyle günlük işlem hacmi sadece 400 bin dolar olan nispeten küçük bir kripto para borsası. Öte yandan dünyanın büyük kripto para borsası olan Binance’de günlük milyarlarca dolarlık işlem hacmi üretiliyor. Kripto para borsası, Ekim 2021’de şirkete 1.5 milyar dolar değer biçen 100 milyon dolarlık bir finansman turunu başarılı bir şekilde tamamlamıştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.