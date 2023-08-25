Saint Petersburg Exchange ve Russian Trading System (RTS) ortak ekibi tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre, Rus vatandaşlarının yarısından fazlası paralarını bir merkez bankası dijital para biriminde (CBDC) saklamak istiyor ancak 20,000 rubleden (yaklaşık 212 dolar) fazla para saklamak söz konusu olduğunda, sadece %17’si dijital rubleye güveniyor.

Anket Sonuçları Şaşırtıcı

Ülke genelinde 18-65 yaş arası 2,000’den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen anketin sonuçları 24 Ağustos’ta yerel Izvestia gazetesinde yayımlandı. Rapora göre, ankete katılanların %58,3’ü teorik olarak paralarını CBDC’ye yatırmaya hazır.

Ancak bunların çoğunluğu olan %23,8’lik kısmı sadece 5.000 ruble (53 dolar) ila 20.000 ruble (212 dolar) arasındaki bir miktarı dijital para olarak kullanmak istiyor. Katılımcıların %9’u CBDC’de 20.00-50.000 ruble (212-529 dolar), %2’si ise 100.000 rubleye (1.058 dolar) kadar bir miktar saklamayı taahhüt edebiliyor. Tüm parasını merkez bankası dijital para biriminde saklama fikrine gelince katılımcıların sadece %2,4’ü bunu yapmaya istekli. Belirtilen en yaygın engeller arasında teknoloji hakkında yetersiz bilgi (%22) ve siber hırsızlık ve sistem arızalarına ilişkin endişeler (%21) yer alıyor.

Test Aşaması Başladı

Rusya, 15 Ağustos’ta dijital ruble ile yapılan işlemleri test etmeye başladı. Pilot testlere 13 banka ve bu bankaların müşterilerinden oluşan kısıtlı bir grup katılıyor. İlk aşama temel işlemlerin mükemmelleştirilmesine odaklanıyor. Bu aşamada dijital ruble hesaplarının oluşturulması ve fonlanması, bireyden bireye dijital ruble işlemlerinin kolaylaştırılması, otomatik ödemelerin kolaylaştırılması ve sorunsuz satın alma ve hizmet işlemleri için QR kodlarının yenilikçi bir şekilde kullanılması gibi temel süreçlere öncelik veriliyor

Rusya Merkez Bankası birinci başkan yardımcısı Olga Skorobogatova’ya göre bankanın stratejisi 2025-2027 yılları arasında dijital rublenin yaygın kullanıma sunulmasını içeriyor ve bu süreçte faaliyete başlayacak olan Dijital Ruble için 2025’e kadar bireysel kullanıcıların yaptığı işlemler için komisyon ücreti alınmayacak.