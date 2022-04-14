Ambargoya uğrayan ülkeler için kripto paraların önemi artıyor. Rusya artık tek çarenin kripto olduğunu kabul edebilir. Ticaret ve Sanayi Odası başkanı, kripto paraların ve CBDC’nin ticarette aktif olarak kullanılması gerektiğini düşünüyor. Uluslararası ödeme sistemlerinden dışlanan Rusya saldırgan tavrı nedeniyle batı ittifakı tarafından ağır yaptırımlara maruz kaldı.

Rusya ve Kripto Para

Rusya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan bir yönetici, hükümeti kripto para birimleri ve merkez bankası dijital para birimlerinde (CBDC) sınır ötesi anlaşmalar yapmaya çağırdı. Devlet destekli yerel yayın TASS’ın perşembe günü bildirdiğine göre, Oda başkanı Sergei Katyrin, Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin’e Afrika ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye yönelik bir dizi öneri sunan bir mektup gönderdi.

Mektupta Katyrin’in, Rusya’nın Batı yaptırımları arasında Afrika’ya geçişinin bir parçası olarak ödemeler için CBDC’lerin ve kripto para birimlerinin kullanılmasını savunduğu bildiriliyor ve şunları belirtiyor:

“Merkez Bankası ile birlikte Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığına, ödemelerde ulusal para birimlerinin ve kripto para birimlerinin kullanımı konusunda Afrika devletleri ile hükümetler arası anlaşmalar yapılmasını sağlamak için talimat vermek faydalı görünüyor”.

Ambargolar Delinebilir Mi?

Hali hazırda İran ve Kuzey Kore yaptırımları gevşetmek için kripto paraların kullanımını yarı yasal hale getirdi. İran tarafından son alınan kararda ihracat ve ithalat için ödemelerde Bitcoin’in kullanılmasına izin veriliyor. Elbette tüm şirketlere verilmiş sınırsız bir izinden bahsetmiyoruz. Ayrıca belirli şirketlerin sadece İran’da madenciliği yapılmış Bitcoin’leri, izinli madencilerden temin ederek kullanması gerekiyor.

Yönetici, Afrika ülkelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerde ihracat faaliyetlerini desteklemek için özel bir ihracat-ithalat bankası ve bir güven fonu kurmanın önemli olduğunu da söyledi. Haber, Afrika’daki birçok ülkenin Rusya bağlantılı blockchain ağlarıyla iş birliği yapmayı düşünmesiyle geliyor. Pazartesi günü, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ve Kongo Cumhuriyeti, Telegram tarafından başlatılan layer1 PoS blockchaini olan TON’u benimsemeye yönelik ulusal planlar hakkında ortak bir duyuru yayınladı. DRC’nin ayrıca TON blockchaini üzerine inşa edilmiş bir CBDC planı da var.

Telegram, Mayıs 2020’de projeyi terk ettikten sonra TON projesine resmi olarak dahil olmuyor.