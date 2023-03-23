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Rus Yetkiliden Bitcoin ve Kripto Para Birimlerini Hedef Alan Açıklamalar!

Devlet Duması Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, Bitcoin'i hedef alan açıklamalarda bulundu.
18:50
23 Mart 2023
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Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Devlet Duması Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, lider kripto para birimi Bitcoin’i hedef alan açıklamalarda bulundu ve kripto para birimlerine çeşitli eleştiriler getirdi. Interfax isimli Rus haber ajansının yaptığı habere göre  Bitcoin’in bir geleceği olmadığına yönelik düşüncelerini paylaşan Anatoly Aksakov, ilerleyen zaman dilimlerinde BTC gibi kripto para birimleri yerine ruble desteki dijital para birimlerinin revaçta olacağını öne sürdü.

Rus Yetkili Bitcoin’i Hedef Aldı

Interfax isimli Rus haber ajansının yaptığı habere göre Devlet Duması Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, lider kripto para birimi Bitcoin’i hedef alan açıklamalar yaptı ve kripto para birimlerine yönelik çeşitli eleştiriler getirdi. Anatoly Aksakov, Rusya’da kripto para ekosisteminde çalışan önemli bir insan kaynağının olduğunu ancak yine de öngörülemez olması sebebiyle kripto para birimlerine şüphe ile yaklaşılması gerektiğini dile getirdi. Kripto para birimlerinin öngörülemez ve dalgalı yapısı nedeniyle yüksek risk içerdiğini belirten Devlet Duması Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, Bitcoin’in bir geleceği olmadığını ve ilerleyen zaman dilimlerinde rubleye dayalı dijital para birimlerinin ülke çapında revaçta olacağını dile getirdi.

Düzenleyici Çerçeve Genişliyor

Rus yetkililerinden gelen son açıklamalar da dahil olmak üzere başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki mali düzenleyici kurumlar son dönemlerde kripto para birimlerine ilişkin yasal düzenlemelere hız kazandırdı.  Özellikle 2022’de yaşanan TerraUSD çöküşü, çalışmaların yoğunlaşmasına neden oldu. Geçmiş aylarda açılan soruşturmalar kapsamında Paxos ta BinanceUSD (BUSD) ihracını durdurdu. Yine yakın zamanda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde yakın zamanlı katıldığı bir panelde yaptığı konuşmasında stabil kripto para birimi ihraç eden şirketleri hedef aldı ve müşteriler adına olası finansal gizlilik risklerine vurgu yaptı.

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