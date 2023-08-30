Kripto para piyasalarının en büyük piyasa yapıcısı olan Jump Trading 2022 yılında birçok çetrefilli olayla gündem geldi. UST’nin 1 dolara sabitliğinin bozulmasından tutun birçok “maddi saldırıda” ismi hep ilk sıralardaydı. Tesadüf bu ya 2023 Mayıs ayında aniden düzenleyici belirsizlik nedeniyle kripto alanındaki işlerini azalmaya karar verdiler.

Robinhood ve Jump Trading

Bireysel kripto para ve hisse senedi yatırımcılarının yoğun biçimde kullandığı Robinhood platformuyla alakalı yeni bir detay ortaya çıktı. Konuya aşina kişilerden gelen bilgiye göre Robinhood Markets artık Jump Trading ile iş yapmıyor. Robinhood’un komisyonsuz kripto işi, milyarlarca dolarlık işlem hacmini sorunsuz bir şekilde sürdürmek için piyasa yapıcı firmalara bağlı. Ancak Jump’ın, artan düzenleyici incelemelerin ortasında ABD pazarından geri çekildiği daha önce bildirilmişti.

Robinhood’un mali raporlarında Tai Mo Shan Ltd ile ilgili bahislere 2022 son yıldan bu yana rastlanmıyor. Bunun yerine, halka açık broker, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndaki kamuya açık dosyalara göre, şu anda Robinhood’un kripto akışının aslan payını ele alan B2C2 de dahil olmak üzere rakip piyasa yapıcı firmalarla çalışıyor.

Robinhood ve Jump’ın neden artık birlikte çalışmadığıyla ilgili net açıklamalar yok.

Bitcoin Fiyatı

Kral kripto para birimi bugün gelen Grayscale zaferinin ardından 28.000 doların üzerine çıktı. Yüz milyonlarca dolarlık pozisyon tek bir mahkeme kararıyla açıldı. Bu da yakında kripto para piyasalarındaki hacim eksikliğinin tersine dönebileceği iyimserliğini besliyor. Birçok gösterge BTC için dip seviyeye işaret ederken haber akışına bağlı bir volatilite artışının yaşanabileceğinden hafta sonu bahsetmiştik.

Bundan sonraki süreçte uzmanlar SEC’in haklı bir gerekçe olmadan davayı temyize götürmesini zor görüyor. Öte yandan SEC’in argümanları gayet açık ve 3’e 0 oyla haksız olduğuna hükmedildi. Kripto para yatırımcıları ilerleyen günlerde yeni olumsuz haberler görmezse piyasalardaki toparlanma devam edebilir.

Bundan sonraki süreçte artık gri alanda faaliyet gösteren yarı kurumsal Jump gibi şirketlerin aksine BlackRock, Fidelity gibi şirketlerin at koşturması şaşırtıcı olmayacaktır.