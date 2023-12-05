Robinhood Raporunda Dikkat Çeken Detay: Kripto Varlık Hacminde Yüzde 75’lik Yükseliş Yaşandı

Kripto dostu olarak tanınan trade platformu Robinhood, Kasım ayında kripto varlık işlem hacminde Ekim ayına göre %75’lik bir artış gerçekleştiğini açıkladı. Robinhood yaşanan bu gelişmeyi 4 Aralık’ta Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı Form 8-K başvurusunda, Kasım ayında kripto işlem hacimlerinin Ekim ayına göre yaklaşık %75’in üzerinde olduğunu belirtti.

Yatırımcıların Kripto Piyasasına İlgisi Devam Ediyor

Robinhood cephesinde yaşanan bu gelişme, Ekim ayına nazaran genellikle yatay seyreden hisse senedi ve opsiyon sözleşmesi işlem hacimlerine yansımadı. Bu gelişme, 3. çeyrek sonuç dosyasında yıl boyunca kripto para piyasası nominal hacimlerinde %55’lik bir düşüş olduğunu ortaya koyan Robinhood tarafında kullanıcılar özelinde bir tersine dönüşe dikkat çekiyor.

Sonuç olarak Robinhood cephesinde 3. çeyrek geliri analist tahminlerinin altında kalarak 467 milyon dolar olarak gerçekleşti. İşlem bazlı gelirler ise esas olarak 2022’de kripto piyasasında gerçekleşen hacimlerindeki düşüş nedeni ile yıllık bazda %11 azalarak 185 milyon dolara geriledi.

Robinhood ayrıca son iki ay içinde toplam hacim oranının %40 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştığı son kripto piyasası rallisi ışığında daha kârlı bir dördüncü çeyrek geçirmeyi hedefliyor olabilir. Robinhood’un kurucu ortağı ve CEO’su Vlad Tenev, Kasım ayında sunulan bir kazanç raporunda yatırımcılara platformun sonunda yıllık gelirde dokuz haneli rakamları yakalayabileceğini vurguladı. Yahoo Finance’e 4 Aralık’ta açıklamalarda bulanan Tenev, bireysel yatırımcıların kripto piyasasına yeniden ilgi göstermeye başladığını açıkladı ve sözlerine devam etti:

“Bireysel yatırımcıların rallinin belirli bölümlerine uyandığını görmeye başlıyorsunuz ve kripto faaliyetlerinde bir çığır açıldığını görüyorsunuz. Geçmişte de gördüğümüz gibi, Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaştıkça medyada yer alma oranı ve yoğunluğu artıyor. Bence bu da bir rol oynuyor.”

Robinhood Hisseleri Düşüş Eğiliminde

Robinhood hisse senedi fiyatları 2023’ün başından bu yana %18 artış yaşadı. Ancak şirket hisseleri 2023’ün en yüksek seviyesi olan 13 doların biraz üzerine çıktıktan sonra Temmuz ortasından bu yana düşüş eğilimine geçti. Robinhood hisseleri, yazının yazıldığı sırada son 24 saatte %2,5 değer kazandıktan sonra mesai sonrası işlemlerde 9,95 dolardan işlem görüyor.

Robinhood, Birleşik Krallık piyasalarında hisse senetlerini piyasaya sürmenin yanı sıra, düzenleyici onayı bekleyen vadeli işlem trade hizmetlerini 2024 yılında başlatmayı planlıyor. Ağustos ayında Robinhood, 3 milyar dolar değerinde 118.000 Bitcoin’e sahip olduğunu açıklayarak herkesin dikkatini çekmişti.