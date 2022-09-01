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Popüler hisse senedi alım satım uygulaması Robinhood, Ethereum ağına ek olarak doğrudan Polygon ağını kullanarak MATIC yatırma ve çekme işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Robinhood’dan MATIC Müjdesi

Robinhood müşterileri, doğrudan Polygon ağını kullanarak MATIC yatırma ve çekme işlemlerinin yanı sıra, diğer token’lar için MATIC’le borçlanabilirler, borç verebilir, alım satım yapabilir ve hisse kanıtı konsensüs protokolüne dayalı olan Polygon Blockchain’i için likidite sağlayabilir. Popüler hisse senedi alım satım uygulaması yaptığı duyuruda, yakın gelecekte daha fazla kripto para için daha fazla Blockchain ağı desteği sunulacağını da ekledi.

Robinhood, son olarak Ağustos ayının başında Stellar Lumens (XLM) ve Avalanche‘ı (AVAX) platformunda listelediğini duyurmuştu. Bundan önce ise Polygon (MATIC), Solana (SOL) ve Shiba Inu (SHIB) için listeleme duyurusu yapmıştı.

Şirketin MATIC için yaptığı Polygon hamlesi, artan gas ücretlerinden dolayı Ethereum ağında kripto para transfer etmenin maliyetinin giderek artmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmesinden sonra geldi. Polygon ağı, daha hızlı işlemler sunarken, Web3’ü çok daha düşük gas ücretleri ile erişilir kılıyor.

Öte yandan Robinhood, geçen ay Web3 cüzdanı bekleme listesinin bir milyon kullanıcıyı aştığını açıkladı. Popüler hisse senedi alım satım uygulaması, yılın başında kullanıcıları için desteklenen kripto paralarda yatırma ve çekme işlemlerine izin vermeye başlamıştı.

Polygon Ağının Verimliliği

Polygon, daha hızlı ve daha ucuz işlem ücretleri (gas fee) sunmak için Ethereum ağında side chain’e (yan zincir) dayanan popüler bir Layer 2 ölçeklendirme çözümüdür. Polygon ağı, Haziran ayında yaptığı bir duyuruda tüm işlemlerin karbon ayak izinin dengelenerek karbon nötre ulaşılmasının hedeflendiğini belirterek çıtayı yükseltmişti. Ağ, tüm bunlara ek olarak yakın zaman önce Avail adlı ölçeklendirme çözümünün test ağında (tesntet) yayına girdiğini açıkladı.

CoinMarketCap’in verilerine göre Polygon ağının yerel varlığı MATIC, son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,82 yükselişle 0,8456 dolardan alınıp satılıyor. MATIC, 7.3 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 12’nci kripto para.