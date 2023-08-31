Robinhood 2,54 Milyar Dolarlık Kripto Varlığı İle Beşinci En Büyük Cüzdana Sahip

Özet

  • Arkham Intelligence, finansal hizmetler şirketi ve kripto ticaret platformu Robinhood'un Ethereum ağında beşinci en büyük kripto cüzdanını açıkladı.
  • Robinhood'un bu cüzdanı, Ethereum'da yaklaşık 2,54 milyar dolar değerinde çeşitli kripto varlıklarını içeriyor.
  • Robinhood ayrıca Ethereum, Polygon ve diğer kripto ağlarındaki saklama ve takas hizmetlerini genişletiyor, kullanıcı taleplerine yanıt veriyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
17:20
31 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto cüzdan takip ve veri analiz platformu Arkham Intelligence, finansal hizmetler şirketi ve kripto ticaret platformu Robinhood’u Ethereum’un önde gelen balinalarından biri olarak nitelendirdi ve kripto para biriminin yaklaşık 2,54 milyar dolar değerlik kripto para varlığı içeren beşinci en büyük ETH cüzdanının sahibi olarak açıkladı.

Robinhood Varlıkları Dikkat Çekti

Arkham, X’te Robinhood’un üçüncü en büyük Bitcoin cüzdanına sahip olduğunu kabul etmesinin büyük ilgi topladığını belirtti. Bununla birlikte, Robinhood’u beşinci en büyük ETH cüzdanının sahibi olarak tanımlamasının bu kadar dikkat çekmediğini söyledi. Arkham ayrı bir güncellemede, bu fonların gözetim altındaki kullanıcı bakiyeleri olduğunu ve kripto para varlıkların Robinhood şirketine ait olmadığını vurguladı. Bir başka kripto veri analiz platformu BitInfoCharts’a göre ise dünyanın en büyük Bitcoin cüzdanları Binance ve Bitfinex’e ait.

Arkham Intelligence’a göre, Robinhood ile ilişkili bir cüzdan 122.076 BTC (3,3 milyar dolar), 34,1 trilyon Shiba Inu (277,8 milyon dolar), 4,9 milyon Chainlink (29,7 milyon dolar) ve 2,6 milyon Avalanche (29,6 milyon dolar) gibi çeşitli diğer kripto para birimlerini tutuyor. Hisse senedi alım satımında öne çıkmasına rağmen Robinhood’un kripto para alım satım faaliyeti azaldı ve ikinci çeyrek kripto geliri ilk çeyrekteki 38 milyon dolarlık gelirden 31 milyon dolara düştü.

Robinhood Yeni Hizmetini Duyurdu

Şirket 30 Ağustos Çarşamba günü, Ethereum alım satım işlemlerini kolaylaştıran mevcut özelliğin yanı sıra Bitcoin ve Dogecoin için saklama, gönderme ve kripto varlık alma özelliklerini de içeren cüzdan ürününün genişletildiğini duyurdu. Bu geliştirme şirket tarafından belirtildiği üzere daha geniş destek için kullanıcı taleplerine doğrudan bir yanıt.

Mart ayındaki ilk lansmanının ardından Robinhood Wallet Polygon ve Ethereum ağlarına hizmet veren saklama hizmetlerini tanıttı. Bu kripto para varlıklarına ek olarak USD Coin stablecoin ile birlikte Polygon, SHIB, Solana, Uniswap gibi çeşitli token’ları da içeriyor.

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