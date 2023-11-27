Robert Kiyosaki’den Çarpıcı Bitcoin Yorumu: Bitcoin Nasıl 1 Milyon Dolara Ulaşabilir?

Kripto para piyasasına yönelik dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Buna göre dünyaca ünlü Zengin Baba Yoksul Baba adlı kişisel finans kitabının yazarı Robert Kiyosaki, X üzerinden takipçi ile dikkat çeken düşüncelerini paylaştı. Ünlü isme göre enflasyonun küresel olarak yaşam standartlarını düşürme tehdidi karşısında Bitcoin, altın ve gümüş gibi emtia varlıklara olan desteğini tekrarladı.

Kiyosaki’den Önemli Açıklamalar

Emtia piyasasında yaşanan yükselişler birçok yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Buna göre altın fiyatı kısa bir süre önce ons başına 2.000 dolar seviyesini geçerek global piyasalarda kabul gören itibari para birimlerinin değerinin zayıfladığı bir piyasa ortamında istikrarlı bir toparlanmaya işaret etti.

Altın cephesinde görülen yükselişin yanı sıra Bitcoin ekosisteminin güçlü bir destekçisi olan ünlü yazar Kiyosaki, sosyal medya platformu X üzerinden 2,4 milyondan fazla takipçisine sahte para sistemi olarak adlandırdığı itibari para birimlerine olan bağlılığı azaltmalarını tavsiye etti ve enflasyon problemine dikkat çekti.

Para biriktirmeye çalışan ortalama bir insanın itibari para birimlerine bağlı kalması aslında bu piyasa koşullarında insanların kaybeden olduğunu söyleyen Kiyosaki; altın, gümüş ve Bitcoin gibi emtia yatırım ürünlerini öneriyor. Ünlü isim X üzerinden şu ifadelere yer verdi:

“Kaybedenlerden olmayın. Sahte para sisteminden çıkın. Şimdi altın, gümüş ve Bitcoin’e yatırım yapın. Çok geç olmadan.”

23 Kasım’da Kiyosaki X üzerinden paylaştığı bir gönderide yükselen enflasyon ve ardından gelen günlük mücadele için uyanmış hükümeti suçladı ve önemli bir konuya açıklık getirdi.

Bitcoin İçin Çarpıcı Tahmin

Ünlü isim elinde bulunan itibari para birimi varlıklarını Bitcoin ve değerli metallere yönlendirmeye devam ettiğini çünkü “hükümet liderlerinin sizi umursamadığını” ve eylemlerinin savaş ve yoksulluk gibi sorunlara yol açtığını söyledi. 20 Ekim’de Kiyosaki, altın fiyatının kısa bir süre içerisinde 2.100 dolara ulaşacağını tahmin etti. Bu görüşün ardından ise fiyatın yakın gelecekte 3.700 dolara yükselmesini beklediğini açıkladı.

Ağustos 2023’te Kiyosaki, küresel refahı tehdit eden jeopolitik problemleri göz önüne alarak Bitcoin fiyatının kısa vadede 100.000 dolara ulaşacağını iddia etmişti. Ancak bu süre içerisinde hisse senedi ve tahvil piyasasının çökmesi halinde Kiyosaki, Bitcoin fiyatının 1 milyon dolara fırlayacağını; altın fiyatının 75.000 dolara ve gümüş fiyatının 65.000 dolara yükseleceğini öngördü.