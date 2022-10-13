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Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH) ve SEC ile davası devam eden Ripple’da (XRP) son durum ne?

Ethereum (ETH)

Ethereum fiyatı 13 Ağustos tarihinde 2.030 dolara ulaştığından beri azalan paralel bir kanal içinde düşüyor. Aşağı yönlü hareket kripto para biriminin 21 Eylül tarihinde 1.243 dolar kadar gerilemesine sebep oldu. Sonuç olarak kanaldan nihai bir kopuş Ethereum fiyatı için muhtemel olabilir. 21 Eylül tarihinde ETH fiyatı 1.260 dolarlık yatay destek alanı ile kanalın destek hattının birleştiği noktada küçük çaplı bir yükseliş yaşadı.

Henüz önemli bir yukarı yönlü hareket başlatmamış olsa da Ethereum fiyatı destek alanının üzerinde kalmayı başardı. Kanalın orta noktasının üzerinde bir artış, aşağı yönlü hareketin tamamlandığını ve ETH fiyatında nihai bir kırılma olacağını gösteren güçlü bir işaret olarak gösterilebilir. Aksine kanalın orta noktasında yaşanabilecek bir ret, Ethereum fiyatının 1.050 dolarlık bölgeye gerilemesine sebep olabilir.

Bununla birlikte lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un yeni adres sayısı 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Adres sayısındaki önceki zirve ETH fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı tarihe çok yakın bir zaman aralığında görüldü. Yaşanan artış Ethereum fiyatındaki düşüşe rağmen ağa olan ilginin hala yüksek olduğunun bir göstergesi olabilir.

Ripple (XRP)

22 Eylül tarihinde XRP fiyatı, 18 Haziran’ın en düşük seviyesinden beri mevcut olan yükselen bir paralel kanaldan çıktı. Ardından %42 oranında bir artışla 0,56 dolar seviyesine yükseldi. Kısa vadeli bir geri çekilmenin ardından XRP fiyatı 9 Ekim’de 0,55 dolarlık yeni bir yükseliş hareketi başlattı. Son fiyat artışı ile 0,56 dolarlık yükseliş birleştiğinde, kripto para biriminde düşüş eğilimi olarak kabul edilen bir çift tepe formasyonun oluştuğu belirtiliyor.

Bununla birlikte çift tepe formasyonu günlük RSI’deki düşüş eğilimi ile birleştirildi. Bu tür farklılıklar genellikle kripto para biriminde düşüş eğiliminin tersine dönmesinden önce gelir. Kripto para biriminde aşağı yönlü hareket başlarsa en yakın destek alanı 0,44 dolar seviyesi olabilir.