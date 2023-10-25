  Ripple Yöneticisi ve X Ekibinin Şifreli Paylaşımları Kripto Topluluklarından Tepki Topladı

Kripto para piyasasında yaşanan olumlu gelişmeler ile birlikte özellikle boğa dönemlerinde ortaya çıkan ve genellikle X üzerinden paylaşılan şifreli paylaşımlar tekrar gündeme geldi. Özellikle X tarafında piyasayı takip eden kripto toplulukları bu alanda önde gelen kişiler tarafından yapılan birkaç şifreli paylaşımla bir dizi tahmin oyununa sürüklendi.

David Schwartz Paylaşımıyla Tepki Topladı

X üzerinden yapılan bu paylaşımlarda dikkat çeken ilk gönderi Ripple’ın baş teknoloji sorumlusu David Schwartz tarafından geldi. Özellikle Ripple topluluğunun yakından takip ettiği Schwartz, bir nilüfer yaprağının üzerinde oturan bir kurbağa resmini yayınladı ve kurbağanın her iki yanında birer nilüfer çiçeği vardı.

Bu paylaşım kısa bir sürede kripto para topluluğundan büyük tepki aldı. Özellikle XRP yatırımcılarının tepkileri dikkat çekti. Bu gönderiyi Pond Coin (PDNC) ile bağdaşlaştıran ve token yatırımcısı olduğu anlaşılan birçok X hesabı Schwartz için gemiye hoşgeldiniz yorumunda bulundu. Bir başka X kullanıcısı ise üzerinde PondX logosu bulunan ayda iki kurbağa resmi ekledi.

X Ekibinden “Köpek” Gönderisi

Schwartz’ın paylaşımının ardından X tarafında yoğunlaşan kripto topluluklarını şaşırtan bir başka gönderi ise resmi X hesabı üzerinden paylaşıldı. Bir telefon görüşmesine cevap veren bir köpeğin şüpheci bir fotoğrafı paylaşıldı. Bu paylaşım meme kültür ürünü olarak dikkat çekti ve elbette akıllara ilk önce DOGE token’ı getirdi. Bu durum ise özellikle Doge topluluğu arasında ve hatta daha geniş bir zeminde spekülasyonlara yol açtı.

Ayrıca bu paylaşım için daha büyük bir iddia ortaya atıldı. Buna göre bu meme ürününün paylaşılması X’te kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni sesli aramaya dair bir ipucu. Böylesi önemli bir gelişmeyi elbette birkaç X kullanıcısı resmi X hesabının gönderisine yorum yaparak böyle bir gelişmenin yakın zamanda olup olmadığı sordu ve X çalışanlarından herhangi bir yanıt alamadı.

Tüm bu gelişmelerle birlikte Musk’ın Dogecoin hakkındaki düşünceleri ve olumlu sözleri Dogecoin meraklıları arasında heyecan yarattı. Elon Musk’ın açıklaması Dogecoin yatırımcılarına enerji verdi ve önceki düşüş trendini tersine çeviren önemli bir artışa neden oldu.