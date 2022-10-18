Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Ripple (XRP) Son Hamlesiyle Ralliyi Başlatır Mı?

Ripple önemli bir adım attı ancak XRP fiyatı bunu pek önemsemiyor.
19:25
18 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük 10 kripto para arasında yer alan Ripple (XRP) yıllardır kendisinden beklenen performansı yakalayamıyor. 2020 sonunda açılan SEC davasının mevcut fiyat performansına etkisi büyük. Şimdilik davanın önümüzdeki iki çeyrekte sonuçlanacağına dair yaygın bir kanaat oluştuğu için fiyat bir süredir yükseliyordu. Ancak XRP bugünlerde kırmızılara büründü, peki son hamlesi onu kurtarır mı?

Ripple (XRP) Haberleri

XRP Ledger (XRPL) EVM uyumlu yan zincirini test etmeye başladığını duyurdu. Bunu zaten paylaşmıştık. Ancak Ethereum topluluğu için büyük anlam ifade etmesi gereken bu hamlenin fiyatta pek karşılığı olmadı. Ripple Baş Teknoloji Sorumlusu David Schwartz bir EVM yan zinciri üzerinde çalıştıklarını 1 yıl önce duyurmuştu. Dün ise müjdeyi verdiler. Daha fazla geliştirici XRPL’nin özellik setine (hızı, sürdürülebilirliği ve düşük maliyetli işlemleri gibi) kolayca erişebilir ve Solidity tabanlı akıllı sözleşmeleri XRPL’ye getirebilir.

İlk aşama geliştiriciler için bir test ortamı oluşturuyor ve 2023 yılı başlarında ikinci aşamaya geçilecek. Geliştirme ekibine göre, “katılımı genişletmek ve kontrollü bir ortamda ölçeklenebilirliği test etmek için XRPL Devnet’e bağlanan benzersiz bir tasarıma sahip izinsiz bir EVM yan zinciri ve köprüsü” içerecek.

Ripple (XRP) Yorum

Yazı hazırlandığı sırada XRP fiyatı %2 düşüşle 0,465 dolardan alıcı buluyor. İşlem hacmi %20 oranında düştü ve piyasa değeri 23,3 milyar dolarda bulunuyor. 3 ve 7 Ekim tarihleri arasında yükseliş trendine giren XRP günlük grafikte yükselen bir kama oluşmasına neden oldu. Ancak, XRP 8 Ekim’de düşüş trendine girerek bu kamadan çıktı ve fiyatı o zamandan beri %10 civarında düşüş yaşadı. Son 10 günde alıcılardaki zayıflık dikkat çekiyor ve RSI daha düşük seviyelere iniyor.

Ayrıca alım baskısının zayıfladığına işaret eden Para Akışı Endeksi (MFI) de 52 bölgesinde bulunuyor. Bu temel göstergelerin kendi nötr noktalarının altına düşmesi, XRP piyasasındaki likiditede önemli bir düşüşe işaret ediyor. XRP yatırımcıları ilerleyen saatlerde Bitcoin fiyat performansına da bağlı olarak altcoinin değer kaybettiğini görebilir. Şimdilik Ripple tarafından verilen son müjdenin fiyata pozitif bir etkisi olmadı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Ripple SEC Davasında Son Durum Ne? XRP Fiyatı Yükselecek Mi?
Ripple SEC Davasında Son Durum Ne? XRP Fiyatı Yükselecek Mi?
İlk 10’daki Altcoin Duyurdu! Ethereum (ETH)’a Büyük Rakip Geliyor!
İlk 10’daki Altcoin Duyurdu! Ethereum (ETH)’a Büyük Rakip Geliyor!
Ripple ve Cardano’da Kritik Seviye Alarmı! Fiyat Yönü Belirlenebilir!
Ripple ve Cardano’da Kritik Seviye Alarmı! Fiyat Yönü Belirlenebilir!
İlk 10’da Yer Alan Bu 3 Altcoin Yatırımcıların ve Analistlerin Hedefinde!
İlk 10’da Yer Alan Bu 3 Altcoin Yatırımcıların ve Analistlerin Hedefinde!
Balinalar Bu Kripto Paraya Hücum Ediyor! Alarmlar Çalıyor!
Balinalar Bu Kripto Paraya Hücum Ediyor! Alarmlar Çalıyor!
İlk 10 İçinde ve Diğerlerini Geride Bıraktı: Altcoin’de Umut Veren Tablo!
İlk 10 İçinde ve Diğerlerini Geride Bıraktı: Altcoin’de Umut Veren Tablo!
XRP Davası Son Durum! Ripple Davası Ne Zaman Sonuçlanacak?
XRP Davası Son Durum! Ripple Davası Ne Zaman Sonuçlanacak?
XRP’de Son Durum: Felaket Mi Yaşanacak, Yeni Rekor Mu Gelecek?
XRP’de Son Durum: Felaket Mi Yaşanacak, Yeni Rekor Mu Gelecek?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Rock’n’Verse Projesinden Çekildik!
NFT’lerin Gerçek Hayata Dokunuşu: 175.000 Dolara Satılan Gayrimenkul!
Ünlü NFT Firmasından Müjde! Artık Tek Bir Yerden Takip Edilebilecek!
Sonunda Bu da Oldu! Bitcoin, Guinness Rekorlar Kitabı’na Girdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Haftanın Yıldızı! Bu DeFi Altcoin’i 7 Günde Yüzde 285 Yükseldi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022