Ripple önemli bir adım attı ancak XRP fiyatı bunu pek önemsemiyor.

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En büyük 10 kripto para arasında yer alan Ripple (XRP) yıllardır kendisinden beklenen performansı yakalayamıyor. 2020 sonunda açılan SEC davasının mevcut fiyat performansına etkisi büyük. Şimdilik davanın önümüzdeki iki çeyrekte sonuçlanacağına dair yaygın bir kanaat oluştuğu için fiyat bir süredir yükseliyordu. Ancak XRP bugünlerde kırmızılara büründü, peki son hamlesi onu kurtarır mı?

Ripple (XRP) Haberleri

XRP Ledger (XRPL) EVM uyumlu yan zincirini test etmeye başladığını duyurdu. Bunu zaten paylaşmıştık. Ancak Ethereum topluluğu için büyük anlam ifade etmesi gereken bu hamlenin fiyatta pek karşılığı olmadı. Ripple Baş Teknoloji Sorumlusu David Schwartz bir EVM yan zinciri üzerinde çalıştıklarını 1 yıl önce duyurmuştu. Dün ise müjdeyi verdiler. Daha fazla geliştirici XRPL’nin özellik setine (hızı, sürdürülebilirliği ve düşük maliyetli işlemleri gibi) kolayca erişebilir ve Solidity tabanlı akıllı sözleşmeleri XRPL’ye getirebilir.

İlk aşama geliştiriciler için bir test ortamı oluşturuyor ve 2023 yılı başlarında ikinci aşamaya geçilecek. Geliştirme ekibine göre, “katılımı genişletmek ve kontrollü bir ortamda ölçeklenebilirliği test etmek için XRPL Devnet’e bağlanan benzersiz bir tasarıma sahip izinsiz bir EVM yan zinciri ve köprüsü” içerecek.

Ripple (XRP) Yorum

Yazı hazırlandığı sırada XRP fiyatı %2 düşüşle 0,465 dolardan alıcı buluyor. İşlem hacmi %20 oranında düştü ve piyasa değeri 23,3 milyar dolarda bulunuyor. 3 ve 7 Ekim tarihleri arasında yükseliş trendine giren XRP günlük grafikte yükselen bir kama oluşmasına neden oldu. Ancak, XRP 8 Ekim’de düşüş trendine girerek bu kamadan çıktı ve fiyatı o zamandan beri %10 civarında düşüş yaşadı. Son 10 günde alıcılardaki zayıflık dikkat çekiyor ve RSI daha düşük seviyelere iniyor.

Ayrıca alım baskısının zayıfladığına işaret eden Para Akışı Endeksi (MFI) de 52 bölgesinde bulunuyor. Bu temel göstergelerin kendi nötr noktalarının altına düşmesi, XRP piyasasındaki likiditede önemli bir düşüşe işaret ediyor. XRP yatırımcıları ilerleyen saatlerde Bitcoin fiyat performansına da bağlı olarak altcoinin değer kaybettiğini görebilir. Şimdilik Ripple tarafından verilen son müjdenin fiyata pozitif bir etkisi olmadı.