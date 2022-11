Okuma Süresi: 2 Dakika

SEC ve Ripple arasında geçen sürüncemeli dava bir çok şirketin adımlarını tedbirli atmasına sebep oluyor. Bank of America’nın San Francisco merkezli ödeme şirketiyle güçlerini birleştirmek için Ripple’a karşı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasının sona ermesini beklediği bildirdi.

Londra’daki Ripple Swell 2022’de, Ripple Labs CEO’su Brad Garlinghouse’un Linqto Üye Satış Direktörü Nick Burrafato’ya Bank of America’nın Ripple’ın talep üzerine likidite (ODL) ürünlerini kullanmadan önce davanın sonuçlanmasını beklediğini söylediği bildirildi.

Burrafato şu açıklamayı yaptı:

Brad Garlinghouse XRP’ye açıklık getirebildikleri sürece SEC ile anlaşmaya hazır olduklarını açıkça belirtti. Ona Amerikan şirketlerinin netlik sağlandığında oyuna girmek için kenarda bekleyip beklemediklerini sordum ve o da kesinlikle dedi. Özellikle Bank of America’dan bahsetti. Bank of America Ripple’ın büyük bir ortağı ve anlaşma gerçekleştiğinde Bank of America’nın gerçekten büyük kazanç sağlayacağını çünkü Bank of America’nın piyasada ODL kullanarak rakiplerine karşı büyük bir rekabet avantajına sahip olacağını söyledi. Yani Brad konu ile ilgili çok ama çok umutlu.