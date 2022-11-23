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  •   Ripple (XRP) İçin Umut Işığı! Amerika’nın Ünlü Bankası Kritik Dönemeçte!

Ripple (XRP) İçin Umut Işığı! Amerika’nın Ünlü Bankası Kritik Dönemeçte!

Amerika'nın gözde bankalarından birisi adına yetkili, Ripple ve SEC arasında gerçekleşen davaya vurgu yaparak gelecek hakkında yorumlarda bulundu.
10:30
23 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

SEC ve Ripple arasında geçen sürüncemeli dava bir çok şirketin adımlarını tedbirli atmasına sebep oluyor. Bank of America’nın San Francisco merkezli ödeme şirketiyle güçlerini birleştirmek için Ripple’a karşı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasının sona ermesini beklediği bildirdi.

Dava Sonucu Gelecek İçin Önemli

Londra’daki Ripple Swell 2022’de, Ripple Labs CEO’su Brad Garlinghouse’un Linqto Üye Satış Direktörü Nick Burrafato’ya Bank of America’nın Ripple’ın talep üzerine likidite (ODL) ürünlerini kullanmadan önce davanın sonuçlanmasını beklediğini söylediği bildirildi.

Burrafato şu açıklamayı yaptı:

Brad Garlinghouse XRP’ye açıklık getirebildikleri sürece SEC ile anlaşmaya hazır olduklarını açıkça belirtti. Ona Amerikan şirketlerinin netlik sağlandığında oyuna girmek için kenarda bekleyip beklemediklerini sordum ve o da kesinlikle dedi. Özellikle Bank of America’dan bahsetti. Bank of America Ripple’ın büyük bir ortağı  ve anlaşma gerçekleştiğinde Bank of America’nın gerçekten büyük kazanç sağlayacağını çünkü Bank of America’nın piyasada ODL kullanarak rakiplerine karşı büyük bir rekabet avantajına sahip olacağını söyledi. Yani Brad konu ile ilgili çok ama çok umutlu.

Bank of America İçin Büyük Vurgu

Ripple Labs, 2020 yılında Bank of America’yı da küresel ödeme ağının önemli bir üyesi olarak adlandırdı.

Bank of America’nın o dönemdeki küresel bankacılık başkanı Julie Harris şunları söyledi:

Bu, bir müşteri olarak sizinle ve sahip olduğunuz altyapıyla ve bizim oluşturduğumuz platformlar ve yeteneklerle ya da Ripple veya Swift gibi şirketlerle yaptığımız ortaklıklarla entegre olabilme becerimizle ilgili.

Bunlar ortaklık yaptığımız fintech’ler. Yasal ve uyumluluk konusundaki tüm titizliğimizden geçtiler ve bunu size sunmak için bir platform olarak bankacılığımızdan yararlanabiliyoruz. Bu ayın başlarında Ripple Labs, XRP’nin bir menkul kıymet olduğunu iddia eden SEC davasına rağmen ODL ürünlerinin rekor düzeyde büyüdüğünü duyurdu.

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