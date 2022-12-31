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Kripto para piyasaları 2022 yılında art arda gelen düşüşlerin sonrasında yeni yılda rahat bir nefes alacak mı? Popüler altcoinlerden olan Ripple (XRP) ve Dogecoin’i (DOGE) nasıl bir fiyat hareketi bekliyor? İşte grafiklerle fiyat analizi!

Ripple (XRP)

Ripple 29 Aralık tarihinde simetrik üçgenin destek çizgisinden yukarı yönlü sıçradı ancak boğalar bir toparlanma başlatamadı. Kripto para birimindeki ayılar hakimiyetlerini sürdürdü ve 30 Aralık’ta fiyatı tekrar destek hattına çekti.

XRP’da her iki hareketli ortalama da aşağı yönlü ve göreli güç endeksi (RSI) 39’un altında, bu durumda fiyat hareketinde etkili olabilecek en az direnç yolunun aşağı yönde olduğunu gösterebilir. Kripto para biriminin fiyatı destek çizgisinin altına gerilerse, ayıların boğaları alt ettiği söylenebilir. XRP/USDT paritesi daha sonra Haziran’ın en düşük seviyesi olan 0,29 doları yeniden test edebilir.

Alternatif olarak XRP fiyatı mevcut seviyeden geri dönerse, boğalar pariteyi 20 günlük EMA seviyesi olan 0,36 doların üzerine çıkarmaya çalışabilir. Boğaların girişimi başarılı olursa, parite üçgenin direnç çizgisine kadar yükselebilir.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin boğaları 29 Aralık tarihinde 0,07 dolarlık önemli bir desteği savunmak için yeterli girişimde bulunamadı. Ayılar satış baskısını sürdürdü ve Dogecoin’i 0,07 seviyesinin altına çekti. Ancak kripto para birimin son 24 saat içerisindeki fiyat artışı ile yeniden 0,07’lik kritik bölgenin üzerinde. DOGE’da 0,07 doların altında bir kırılma ve kapanış, azalan bir üçgen modelini tamamlayabilir. DOGE/USDT paritesi daha sonra düşüşünü sürdürebilir ve kritik destek bölgesi olan 0,05 dolar çevresini yeniden test edebilir. Belirtilen destek kırılırsa, parite düşüş trendinin bir sonraki ayağını başlatabilir.

Kripto para biriminde boğalar düşüşü önlemek istiyorsa, fiyatı 0,07 dolarlık kırılma seviyesinin üzerinde tutması gerekebilir. Bu durum ayıları tuzağa düşürebilir ve kısa süreli sıkışmaya neden olabilir. Parite önce 50 günlük SMA seviyesi olan 0,09 dolara yükselebilir ve ardından 0,11 dolara bir ralli gerçekleştirebilir.