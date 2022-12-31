Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Ripple ve Dogecoin’de Yeni Yıl Heyecanı! Beklentileri Karşılayacak Mı?

Yeni yıla saatler kala kripto paralarda heyecan artıyor! 2023 yılı Dogecoin (DOGE) ve Ripple (XRP) yatırımcıların beklentisini karşılayacak mı?
21:00
31 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları 2022 yılında art arda gelen düşüşlerin sonrasında yeni yılda rahat bir nefes alacak mı? Popüler altcoinlerden olan Ripple (XRP) ve Dogecoin’i (DOGE) nasıl bir fiyat hareketi bekliyor? İşte grafiklerle fiyat analizi!

Ripple (XRP)

Ripple 29 Aralık tarihinde simetrik üçgenin destek çizgisinden yukarı yönlü sıçradı ancak boğalar bir toparlanma başlatamadı. Kripto para birimindeki ayılar hakimiyetlerini sürdürdü ve 30 Aralık’ta fiyatı tekrar destek hattına çekti.

XRP’da her iki hareketli ortalama da aşağı yönlü ve göreli güç endeksi (RSI) 39’un altında, bu durumda fiyat hareketinde etkili olabilecek en az direnç yolunun aşağı yönde olduğunu gösterebilir. Kripto para biriminin fiyatı destek çizgisinin altına gerilerse, ayıların boğaları alt ettiği söylenebilir. XRP/USDT paritesi daha sonra Haziran’ın en düşük seviyesi olan 0,29 doları yeniden test edebilir.

Alternatif olarak XRP fiyatı mevcut seviyeden geri dönerse, boğalar pariteyi 20 günlük EMA seviyesi olan 0,36 doların üzerine çıkarmaya çalışabilir. Boğaların girişimi başarılı olursa, parite üçgenin direnç çizgisine kadar yükselebilir.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin boğaları 29 Aralık tarihinde 0,07 dolarlık önemli bir desteği savunmak için yeterli girişimde bulunamadı. Ayılar satış baskısını sürdürdü ve Dogecoin’i 0,07 seviyesinin altına çekti. Ancak kripto para birimin son 24 saat içerisindeki fiyat artışı ile yeniden 0,07’lik kritik bölgenin üzerinde. DOGE’da 0,07 doların altında bir kırılma ve kapanış, azalan bir üçgen modelini tamamlayabilir. DOGE/USDT paritesi daha sonra düşüşünü sürdürebilir ve kritik destek bölgesi olan 0,05 dolar çevresini yeniden test edebilir. Belirtilen destek kırılırsa, parite düşüş trendinin bir sonraki ayağını başlatabilir.

Kripto para biriminde boğalar düşüşü önlemek istiyorsa, fiyatı 0,07 dolarlık kırılma seviyesinin üzerinde tutması gerekebilir. Bu durum ayıları tuzağa düşürebilir ve kısa süreli sıkışmaya neden olabilir. Parite önce 50 günlük SMA seviyesi olan 0,09 dolara yükselebilir ve ardından 0,11 dolara bir ralli gerçekleştirebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme! Dogecoin Vakfı Müjdeyi Verdi!
Sıcak Gelişme! Dogecoin Vakfı Müjdeyi Verdi!
Dogecoin İçin 2023 Öncesi Son Çıkış! Yükseliş İçin Bu Seviyeyi Koruması Şart!
Dogecoin İçin 2023 Öncesi Son Çıkış! Yükseliş İçin Bu Seviyeyi Koruması Şart!
Dogecoin Yatırımcıları Dikkat! Kırılım Kapıya Dayandı! Peki Fiyata Ne Olacak?
Dogecoin Yatırımcıları Dikkat! Kırılım Kapıya Dayandı! Peki Fiyata Ne Olacak?
Dogecoin Topluluğu Üzgün! Ağır Hasta!
Dogecoin Topluluğu Üzgün! Ağır Hasta!
Beklenen Oldu! Dogecoin İçin Elon Musk Dopingi!
Beklenen Oldu! Dogecoin İçin Elon Musk Dopingi!
Her An Başlayabilir! Dogecoin (DOGE) ve Shiba Coin!
Her An Başlayabilir! Dogecoin (DOGE) ve Shiba Coin!
XRP’ler Hareket Ediyor, Yatırımcılar Şaşkın! Bu Kadar XRP Nereye Gidiyor?
XRP’ler Hareket Ediyor, Yatırımcılar Şaşkın! Bu Kadar XRP Nereye Gidiyor?
XRP Coin 2023 Rallisi Olacak Mı? Ripple Detaylı Analiz ve Fiyat Hedefi!
XRP Coin 2023 Rallisi Olacak Mı? Ripple Detaylı Analiz ve Fiyat Hedefi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Acele Etmeyin! SOL Coin Detaylı Teknik Analiz! Solana Yükselir Mi?
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Güncel NFT Haberleri
NFT Piyasasına Adım Atacaklar 2023’te Bunlara Dikkat Etmeli! Sonunda Üzülen Siz Olmayın!
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022