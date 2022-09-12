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Ripple-SEC Davasında Sevindiren Gelişme: SEC-Telegram Davası!

Ripple (XRP)- SEC davası devam ederken, avukat Jeremy Hogan XRP yatırımcılarını sevindirecek önemli bir gelişmeyi duyurdu. 
17:00
12 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ripple (XRP)- SEC davası devam ederken, avukat Jeremy Hogan XRP yatırımcılarını sevindirecek önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Dijital Ticaret Odası, Davaya Müdahil Oluyor!

Ripple ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava, kripto para sektörünün en büyük dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak Ripple, sektörden beklediği desteği alamadı. Ripple, davada tek başına bıraklıldı. Ripple, SEC’i yasal gücünü su istimal etmekle suçlarken, dava da kritik bir gelişme yaşandı. Ripple avukatı Jeremy Hogan dünyanın önde gelen blok zinciri organizasyonu olan Dijital Ticaret Odası’nın dava sürecine dahil olduğunu açıkladı. Avukat Hogan dün paylaştığı bir tweet’te “Ticaret Odası, Ripple-SEC davasına giriyor” ifadesini kulandı.

Dijital Ticaret Odası, Ripple’a ve XRP yatırımcılarına gerekli desteği sağlayabilme için Ripple davasında müdahil statüsüne sahip olmak istiyor. Daha önce kurum, Telegram vse SEC davasına müdahil olmuştu. SEC, Telegramı’a Gram (GRM) tokeninin satışı yoluyla ABD’de kayıt dışı menkul kıymetler yasasını çiğnediği için dava açmıştı.

SEC-Telegram: Davanın Sonucunu Nasıl Etkiler?

Dijital Ticaret Odası’nın davaya dahil olması Ripple yatırımcılarını heyecanlandırdı. Dijital Ticaret Odası, Ripple davasında müdahil statüsü ararken, avukat Hogan XRP sahiplerinin bu süreçte neler beklemesi gerektiğini açıkladı. Hogan’a göre, kurum argümanı, Telegram ve SEC davasında sunduğuna benzer olacak. Kurum, büyük bir olasılıkla “XRP’nin satışı bir menkul kıymet olsa da, tokenin doğal olarak bir menkul kıymet olmadığını” savunacak. Avukat, Dijital Ticaret Odası’nın argümanının,  XRP’nin menkul kıymet olmadığını kanıtlama sürecinde büyük rol oynayacağını iddia etti. Ripple-SEC davası her geçen gün çıkmaza girerken, birçok XRP sahibi, Telegram ve SEC davasında Dijital Ticaret Odası tarafından sunulan dava özetini incelemeyi talep etti. Avukat James K. Filan’ Twitter’da davanın özetini paylaştı.

SEC tarafından açılan soruşturmaların sayısı artış kaydederken, projeler ve şirketler sıranın ne zaman kendilerine geleceğini endişe içerisinde bekliyor.  Uzmanlar, SEC başkanı Gary Gensler’ın piyasaya bilinçli bir şekilde zarar vermek için elinden geleni ardına koymadığını vurguluyor. Hukuk firması CryptoLaw’ın kurucusu ve SEC-Ripple davasında XRP yatırımcılarının avukatı olan John Deaton, SEC’in yasal gücünü suistimal ettiğine dair bir rapor hazırladı. Avuktat kripto endüstrisi geliştikçe, daha fazla yatırımcının kervana katıldığını belirtti. Uzman, SEC başkanının piyasadaki krizleri fırsata çevirerek sektöre yönelik sert tutumunu daha da sertleştirdiğine dikkat çekti.

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