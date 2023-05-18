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  •   Ripple, Merkez Bankalarının CBDC Geliştirebileceği Bir Platform Başlatıyor!

Ripple, Merkez Bankalarının CBDC Geliştirebileceği Bir Platform Başlatıyor!

Özet

  • Ripple, yeni bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) platformu başlatıyor.
  • Devlet kurumları, merkez bankaları ve finans kurumları, bu platformlar aracılığıyla kendi CBDC'lerini geliştirebilecek ve yönetebilecek.
14:18
18 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

XRP ihraççısı Ripple şirketi, merkez bankalarının, hükümetlerin ve finans kurumlarının kendi dijital para birimlerini çıkarmalarına izin veren bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) platformu başlatıyor. Ripple’ın platformunu kullanan devlet kurumları, merkez bankaları veya finans kurumları, basım ve dağıtım başta olmak üzere geliştirilecek CBDC’ye ilişkin tüm mekanizmaları yönetebilecek ve özelleştirebilecek. Merkez bankaları, çevrimdışı işlemler de yapabilen hem toptan hem de perakende CBDC‘ler geliştirebilecek.

Ripple’dan CBDC Hamlesi

Son dönemlerde merkez bankası dijital para birimleri (CBDC: Central Bank Digital Currency) de kamuoyunda önemli bir tartışma konusu haline geldi. Ülkelerin düzenleyici kurumlarının kripto para birimlerine ve CBDC’lere olan yaklaşımı da birbirlerine kıyasla çeşitli farklılıklar gösterdi. Örneğin yakın dönemde Florida Valisi Ron DeSantis, eyalette CBDC kullanımını kısıtlayan bir yasa tasarısını imzalarken bir diğer yandan ise Güney Kore Merkez Bankası, CBDC’ler ile ilgili teknik çalışmalar yapabilmek adına çok uluslu elektronik şirketi Samsung ile ortaklık kurdu.

Bu bağlamda Ripple tarafında da CBDC‘ler ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. XRP ihraççısı Ripple şirketi, yeni bir merkez bankası dijital para birimi platformu başlattığını duyurdu. Platform, devlet kurumlarının, merkez bankalarının ve finans kurumlarının kendi CBDC’lerini geliştirebilmesini ve yönetebilmesini sağlayacak.

Yeni Bir CBDC Platformu Başlatılıyor

Ripple, merkez bankalarının, hükümetlerin ve finans kurumlarının kendi dijital para birimlerini çıkarmalarına izin veren bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) platformu başlatmak adına kolları sıvadı. Ripple’ın platformunu kullanan devlet kurumları, merkez bankaları veya finans kurumları, basım ve dağıtım başta olmak üzere geliştirilecek CBDC’ye ilişkin tüm mekanizmaları yönetebilecek ve özelleştirebilecek. Merkez bankaları, çevrimdışı işlemler de yapabilen hem toptan hem de perakende CBDC’ler çıkarabilecek.

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