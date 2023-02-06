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  •   Ripple CTO’su Uyardı: “XRP Geri Alım Teklifi Dolandırıcılıktır!”

Ripple CTO’su Uyardı: “XRP Geri Alım Teklifi Dolandırıcılıktır!”

Ripple'ın CTO'su Schwartz, XRP geri alım programı için yakın zamanda yapılan bir öneriye yanıt verdi ve bunu bir "aldatmaca" olarak nitelendirdi. 
15:25
6 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Elde edilen son bilgilere göre, Ripple’ın CTO’su David Schwartz, XRP geri alım programı için yakın zamanda yapılan bir öneriye yanıt verdi ve bunu bir “aldatmaca” olarak nitelendirdi.

Ripple “Geri Alım” Programı

Schwartz Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, “Konuyu çok yakından incelemedim. Ancak gördüklerim bana dolandırıcılık gibi görünüyor. Eğer 2012 ve 2022’den bir şey öğrendiysek, o da düşük riskle yüksek getiri vaat eden herkesin neredeyse kesinlikle sizi soyacağıdır.” sözlerini kullandı.

Ripple’ın CTO’su David Schwartz’ın onaylamadığı bu teklif 2021 yılında Valhill Capital’in Genel Müdürü Jimmy Vallee tarafından ortaya atılmıştı. Vallee, XRP’nin dünyanın rezerv para birimi olma potansiyeline sahip olduğunu savunuyor ve hükümetlerin büyük miktarlarda XRP tutarak bireysel satıştan geri alım yapmasını öneriyor.

Öte yandan Vallee, XRP tokenı için küresel servete ve XRP’nin toplam arzına dayalı olarak 37.500 dolarlık sabit bir geri alım oranı sunuyor. Ancak gülünç olarak nitelendirilen XRP geri alım teorisi, Vallee’nin Clever Hummingbird ile yaptığı röportajın ardından kısa süre önce topluluk içinde bir kez daha gündeme geldi. Bununla birlikte 20,2 milyar dolarlık piyasa değeri ile XRP yazının kaleme alındığı sırada 39 dolardan işlem görüyor.

Teoriye Eleştiriler

Schwartz’a ek olarak Crypto Eri gibi XRP influencer’ları, gerçek olamayacak kadar iyi olan sahte görünen anlaşmayı şiddetle eleştirdi.  Dahası, önerilen şartlarda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple‘a karşı açtığı davadaki rolü için ödeme aldığı iddia edilen avukat John E. Deaton, Vallee’nin XRP geri alım teklifiyle hiçbir ilgisi olmadığını açıkça belirtti.

Deaton, Ripple ve LBRY davalarındaki çabaları için para kabul etmeyeceğini vurguladı ve SEC tarafından dava edilen bir şirketi temsil eden bir savunma avukatı olarak görünmediği sürece çabalarının karşılıksız olmaya devam edeceğini belirtti.

Bu gelişmeler ışığında, yatırımcıların temkinli olmaları ve özellikle düşük riskle yüksek getiri vaat edenler başta olmak üzere tüm yatırım fırsatlarını eleştirel bir gözle değerlendirmeleri önem taşıyor. XRP geri alım teklifi ise bariz bir kripto dolandırıcılığının en son örneği olarak lanse ediliyor.

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