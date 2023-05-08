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Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Dubai Fintech Zirvesi’nde sahne aldı ve SEC davasından şirketin yeni atılımlarına kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Ripple’ın SEC davasındaki savunması için 200 milyon dolar harcadığını dile getiren Garlinghouse, şirketin Dubai’de genişlediğini belirterek müşterilerinin %20’sinin MENA’da ikamet ettiğini vurguladı.

Ripple CEO’sundan Açıklamalar

Blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin son yıllarda daha büyük bir popülariteye ulaşması ve daha geniş bir kullanım alanına sahip olmaya başlamasıyla beraber çok sayıda kripto şirketi de mali düzenleyici kurumların radarına girdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki mali düzenleyici kurum, Binance de dahil olmak üzere çok sayıda kripto şirketi hakkında çeşitli soruşturmalar başlattı. Ripple-SEC davası da bu sürecin sembollerinden biri haline geldi.

Dubai Fintech Zirvesi’nde sahne alan Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da SEC davasına değinerek şirketin dava savunması için 200 milyon dolarlık bir harcama yaptığını açıkladı.

Ripple’ın SEC’ye Karşı Yaptığı Savunma, 200 Milyon Dolara Mal Oldu

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Dubai Fintech Zirvesi’nde sahne aldı ve SEC davasından şirketin yeni atılımlarına kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Düzenleyicilerin kripto ekosistemine olan yaklaşımını eleştiren Garlinghouse, Ripple’ın SEC davası için yaptığı savunmanın 200 milyon dolara mal olduğunu açıkladı. Öte yandan Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin Dubai’de genişleyeceğini dile getirerek müşterilerinin %20’sinin MENA’da ikamet ettiğini vurguladı.

Söz konusu hususa ilişkin Twitter hesabında da bir paylaşım yapan Ripple CEO’su, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: