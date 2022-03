Yakından takip edilen bir kripto para analisti ve trader, popüler altcoin Cardano (ADA) dahil olmak üzere bir dizi altcoin için kısa vadeli bazı tahminlerini paylaştı.

Cardano (ADA) Yeni Bir Artış Başlatabilir

Altcoin Sherpa olarak bilinen kripto para analisti, bir dizi altcoin’e yönelik tahminlerini Twitter hesabından paylaştı. Altcoin Sherpa, 170.000 Twitter takipçisine Cardano’nun (ADA) son yükselişinden sonra hala yeni bir artış başlatabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Ünlü analiste göre, Cardano (ADA) yeni bir düşüş başlatmadan önce direnç seviyesini test edebilir.

Altcoin Sherpa, Cardano hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

ADA: Bence 1,25 dolarlık seviye kaydedilir. Orada bir geri çekilme olabilir ve şortlar için daha yükseği hedefleyebilir.

Near (NEAR), 16 Dolar Seviyesini Hedefleyebilir

Analistin listesinde sırada merkezi olmayan uygulama (DApp) platformu Near (NEAR) var. Altcoin Sherpa, 12 dolar civarında bir konsolidasyondan sonra, NEAR‘ın daha sonra 20 doları hedeflemeden önce fiyatını 16 dolar seviyelerine kadar taşıyabileceğini belirtti.

Altcoin Sherpa, NEAR hakkında yaptığı açıklamaların devamında şöyle söyledi;

NEAR: Plan aynı: 12 dolar civarında yüksek bir aralıkta konsolidasyonu bekleyin ve ardından BTC sabit kaldığı sürece 16 dolarlık hedefleyin.

Bu Altcoin’de %25 Ralli Bekliyor

Ünlü analist listesinde 3. sırada gizlilik odaklı Zcash‘e (ZEC) yer verdi. Altcoin Sherpa, ZEC’nin son rallilerini güçlü bir şekilde sürdürmeye hazır olduğunu ve nihayetinde mevcut 206 dolar fiyatının üzerinde %25 ralli yapacağını söyledi.

Altcoin Sherpa, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

ZEC: ZEC/BTC çiftinde net bir trend yok, daha yüksek dipler ve daha düşük zirveler. Nasıl yorumladığınıza bağlı olarak potansiyel bir kopuş gerçekleşebilir. ZEC/USD çifti hala harika görünüyor ve bence sonunda 250 dolara gidecek.

ApeCoin’de Bu Formasyona Dikkat

Ünlü analist son olarak dünyanın en popüler NFT koleksiyonlarından biri olan Bored Ape Yacth Club‘ın yerel varlığı olan ApeCoin‘i ele aldı. Analiste göre, APE sağlıklı görünse de düzeltmeden önce çift üst desen formasyonu oluşturmaya hazırlanıyor olabilir.

Analist, ApeCoin hakkında yaptığı açıklamalarda şöyle söyledi;

Bugün iyi gidiyor ama bundan pek emin değilim. Daha düşük zaman dilimlerinde piyasa yapısında potansiyel bir kayma gerçekleşebilir. Hala bu konuda çok daha büyük bir dalış bekliyorum.