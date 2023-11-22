Bitcoin fiyatı henüz böyle keskin artışlar yaşamazdan evvel popüler kripto paranın güçlü ralliler yaptığını gördük. Şimdiyse önemli bir fiyat bölgesine geri çekildi. Bitcoin henüz Binance FUD’ının bitmesinin şokunu üzerinden atamamışken güncel verileri ele alalım. İşte detaylar.

XLM Coin Yorum

Haftalık grafikte fiyatın 2023 başından bu yana yükselen destek çizgisini korumaya çalıştığı ve bu rotada yükseldiği görülüyor. Temmuz ayında henüz BTC beklenen büyük hareketi başlatmadan önce bu rotayı izleyen fiyat 0,196 dolar zirvesine kadar yükselmişti. Yıllık zirvesini burada belirleyen altcoin ardından BTC 38.000 doları test etse de kritik eşiği aşamadı.

XLM Coin fiyatı 0,125 dolarlık yatay direnç alanının üzerinde kırılma yaşasa da kısa süre sonra düştü ve bölgede sıçrama yapamadı. Bunun yerine bölge direnç olarak doğrulandı. Geçtiğimiz hafta oluşan üst fitille birlikte BTC toparlanmasına rağmen bölge yine aşılamadı.

Düşüş döneminde iyi kazançlar getirse de dalgalanan piyasalarda negatif ayrışmaya çok müsait olan XLM Coin halen belirsiz sinyaller gönderiyor. Üstelik BTC şimdi yön teyit etmeye çalışırken altcoin yine negatif ayrışabilir. RSI nötr bölgenin hemen altında bulunuyor.

XLM Coin Uzman Yorumları

Sosyal medyada görüşlerini paylaşan analistler genel olarak olumlu yorumlar yapıyor. Cryptollica, önceki her iki döngüde de önemli yukarı yönlü hareketlere yol açan uzun vadeli bir fraktala dikkat çekti.

Mister Moon da yükseliş eğiliminde ve hızlı bir toparlanmaya neden olabilecek ters baş ve omuz formasyonunun ana hatlarına dikkat çekiyor.

“Stellar şu anda önemli bir destek bölgesinde seyrediyor. Fiyat burada destek bulursa, potansiyel yukarı yönlü momentum için klasik bir sinyal olan baş ve omuz formasyonunun oluştuğunu görebiliriz. Ayrıca azalan kanalın üzerinde teyit edilmiş bir kırılma gözlemliyorum, bu da long girişi için izlediğim bir şey. Hedefler boyun çizgisi ve daha yüksek direnç seviyeleri olarak belirlendi.”

0,11 dolarlık yatay destek alanı XLM Coin için oldukça önemli. Fiyat eğer bu alandan bir sıçrama başlatırsa 0,161 dolara kadar ralli devam edebilir. Bunun yerine desteğin kaybı ve altında kapanışlar 0,078 dolara kadar satışları beraberinde getirebilir.