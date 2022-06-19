X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Popüler Metaverse Altcoin Yüzde 246 Artabilir!

Kritik seviye aşılırsa yüzde 246'ya varan kazanç fırsatı sunabilir. Önemli destek seviyeleri neler?
23:30
19 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği bir metaverse altcoin yükseliş sinyalleri gönderiyor. Peki kısa vadeli hedefler neler? Güçlü topluluğu ve bugüne kadar attıkları başarılı adımlarla tanınan bu metaverse altcoin için kritik destek bölgeleri nereler? Güncel beklentiler ve olası riskleri ele alıyoruz. İşte detaylar.

APE Fiyat Analizi

Geçen aydan bu yana, APE/USDT çifti %67 düştü ve 3,13 dolarda yeni bir dip belirledi. Bu düşüş, altcoin fiyatına dinamik bir direnç sağlayan azalan bir trend çizgisine uyumlu görünüyor. Bununla birlikte, 3,2 dolarlık destekten olası bir yükseliş eğilimi, toparlanma fırsatı için bu direnç trend çizgisine meydan okuyabilir.

Mayıs ayının ilk yarısında, ApeCoin (APE) fiyatı önemli bir düşüşe tanık oldu ve 5,1 dolara kadar gevşedi. Bununla birlikte, ikinci yarıda kripto pazarındaki yaygın belirsizliğe yanıt olarak, daha düşük bir dip yaptı.

Ayrıca, ApeCoin (APE) grafiği, konsolidasyon aşaması sırasında yükselen düşüş momentumunu gösteren daha düşük yüksek zirveler gösteriyor. 10 Haziran’da, altcoin sahipleri 5,1 dolar desteğini kaybetti ve %37 düşüşle 3,13 seviyesine inildi. Geçen haftadan bu yana, altcoin grafiği, yüksek talep bölgesini gösteren 3,2 dolar desteğinde birkaç düşük fiyat reddetme mumu gösterdi. Potansiyel bir yükseliş dönüşü, APE fiyatını %20 daha fazla artırabilir ve azalan trend çizgisini yeniden test edebilir.

Yüzde 246 Artabilir

Sürecin devamında dinamik dirençten bir kopuş, gerçek bir toparlanmayı tetikleyebilir ve ApeCoin (APE)’i 9,64 dolar ile %246’lık bir rallinin eşiğine getirebilir. Aksine, dinamik dirençten bir geri dönüş, hakim trendi sürdürecek ve 3,1 dolar seviyesine fiyat geri dönecektir. RSI eğimi aşırı satım bölgesinden kaçtı ve 20 günün üzerine sıçradı. Ayrıca, bu yükseliş ayrışması, direnç trend çizgisine çarpmanın tersine çevrilme teorisini teşvik ediyor.

Bollinger Bandı, APE fiyatı, yükseliş eğiliminde büyümeyi destekliyor. Kritik direnç seviyeleri 5,16 ve 7,5 dolardır. En iyi ihtimal hedefi ise kısa vadede 9,4 dolar olarak ölçülüyor. Ralli denemesinin başarısız olduğu senaryoda 3,16 ve 2,16 dolar seviyeleri kritik destek bölgeleridir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Bu Kripto Para İçin Projenin Başından Önemli Açıklamalar Geldi!
Bu Kripto Para İçin Projenin Başından Önemli Açıklamalar Geldi!
En Köklü Kripto DAOsunda Yaşananlar Piyasayı Etkileyebilir!
En Köklü Kripto DAOsunda Yaşananlar Piyasayı Etkileyebilir!
SafeMoon Hakkında Çıkan Bu Haberler Yatırımcısını Düşündürebilir!
SafeMoon Hakkında Çıkan Bu Haberler Yatırımcısını Düşündürebilir!
BTC, ETH, SOL, AVAX, ADA, SHIB, DOGE ve BNB ATH Seviyeleri! Ne Kadar Düştüler?
BTC, ETH, SOL, AVAX, ADA, SHIB, DOGE ve BNB ATH Seviyeleri! Ne Kadar Düştüler?
Bir Saldırı Mı Oldu? Altcoin Yüzde 20 Yükseldi!
Bir Saldırı Mı Oldu? Altcoin Yüzde 20 Yükseldi!
Kripto Paralar Dibi Gördü Mü? Altcoinler Ne Zaman Yükselecek?
Kripto Paralar Dibi Gördü Mü? Altcoinler Ne Zaman Yükselecek?
ABD ve Arjantin’den Shiba Inu’ya Müjde! İşte Detaylar!
ABD ve Arjantin’den Shiba Inu’ya Müjde! İşte Detaylar!
Analistin Terra (LUNA) Tahmini Korkuttu: Yeni Kriz Kapıda!
Analistin Terra (LUNA) Tahmini Korkuttu: Yeni Kriz Kapıda!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Lacoste NFT Koleksiyonu Çıkardı
NFT Piyasasında Solana Ağı İçin Tüm Merak Edilenler Cevap Buldu!
Ünlü İş Adamı Bill Gates Önemli Açıklamalarda Bulundu!
NFT Alanında Meta Şirketinden Önemli Bir Adım Daha!
Son Teknik Analizler
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022