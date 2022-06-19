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Kripto para yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği bir metaverse altcoin yükseliş sinyalleri gönderiyor. Peki kısa vadeli hedefler neler? Güçlü topluluğu ve bugüne kadar attıkları başarılı adımlarla tanınan bu metaverse altcoin için kritik destek bölgeleri nereler? Güncel beklentiler ve olası riskleri ele alıyoruz. İşte detaylar.

APE Fiyat Analizi

Geçen aydan bu yana, APE/USDT çifti %67 düştü ve 3,13 dolarda yeni bir dip belirledi. Bu düşüş, altcoin fiyatına dinamik bir direnç sağlayan azalan bir trend çizgisine uyumlu görünüyor. Bununla birlikte, 3,2 dolarlık destekten olası bir yükseliş eğilimi, toparlanma fırsatı için bu direnç trend çizgisine meydan okuyabilir.

Mayıs ayının ilk yarısında, ApeCoin (APE) fiyatı önemli bir düşüşe tanık oldu ve 5,1 dolara kadar gevşedi. Bununla birlikte, ikinci yarıda kripto pazarındaki yaygın belirsizliğe yanıt olarak, daha düşük bir dip yaptı.

Ayrıca, ApeCoin (APE) grafiği, konsolidasyon aşaması sırasında yükselen düşüş momentumunu gösteren daha düşük yüksek zirveler gösteriyor. 10 Haziran’da, altcoin sahipleri 5,1 dolar desteğini kaybetti ve %37 düşüşle 3,13 seviyesine inildi. Geçen haftadan bu yana, altcoin grafiği, yüksek talep bölgesini gösteren 3,2 dolar desteğinde birkaç düşük fiyat reddetme mumu gösterdi. Potansiyel bir yükseliş dönüşü, APE fiyatını %20 daha fazla artırabilir ve azalan trend çizgisini yeniden test edebilir.

Yüzde 246 Artabilir

Sürecin devamında dinamik dirençten bir kopuş, gerçek bir toparlanmayı tetikleyebilir ve ApeCoin (APE)’i 9,64 dolar ile %246’lık bir rallinin eşiğine getirebilir. Aksine, dinamik dirençten bir geri dönüş, hakim trendi sürdürecek ve 3,1 dolar seviyesine fiyat geri dönecektir. RSI eğimi aşırı satım bölgesinden kaçtı ve 20 günün üzerine sıçradı. Ayrıca, bu yükseliş ayrışması, direnç trend çizgisine çarpmanın tersine çevrilme teorisini teşvik ediyor.

Bollinger Bandı, APE fiyatı, yükseliş eğiliminde büyümeyi destekliyor. Kritik direnç seviyeleri 5,16 ve 7,5 dolardır. En iyi ihtimal hedefi ise kısa vadede 9,4 dolar olarak ölçülüyor. Ralli denemesinin başarısız olduğu senaryoda 3,16 ve 2,16 dolar seviyeleri kritik destek bölgeleridir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.