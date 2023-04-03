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Popüler DEX Protokolü, Coinbase’i Geride Bıraktı: Son 1 Yılın Rekor İşlem Hacimleri!

Merkeziyetsiz kripto para borsası Uniswap'in spot piyasa hacmi, Mart ayında 70 milyar doları aşarak Coinbase'i geride bıraktı.
17:40
3 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Merkeziyetsiz kripto para bosası Uniwap’teki spot piyasa hacmi, ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’i geride bıraktı. Elde edilen güncel verilere göre Uniswap’teki spot piyasa hacmi, Ocak 2022’den bu yana ilk kez 70 milyar doların üzerine çıktı.

Uniswap’ın Spot Piyasa Hacmi, Coinbase’i Geride Bıraktı

Blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin son yıllarda kullanım alanlarının ve benimsenme oranlarının da artması ile birlikte merkeziyetiz finans (DeFi: Decentralized Finance) protokolleri de global ölçekte büyük bir popülarite yakaladı. Merkeziyetsiz kripto para borsaları ve merkeziyetsiz borç verme platformları, bu süreçte oldukça yüksek miktarlarda işlem hacimleri kaydetmeye başladı. Kaydettiği işlem hacimleri bakımından merkeziyetsiz finans ekosisteminin önde gelen protokollerinden biri olan Uniswap ta son aylarda kaydedilen artışlar ile birlikte spot piyasa hacminde ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’i geride bıraktı.

Merkeziyetsiz kripto para borsası Uniwap’in işlem hacimleri, Mart ayında oldukça önemli bir artış kaydetti. The Block Research’ün verilerine göre, Uniswap’te kaydedilen spot piyasa hacmi Mart ayında 71,6 milyar dolara ulaşarak ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’i geride bıraktı. Bu sayı, Coinbase’de Mart ayında kaydedilen spot piyasa hacminden ortalama olarak %45 daha yüksek.

Coinbase’in Haftalık Raporu: Piyasada Güncel Görünüm

Coinbase, haftalık piyasa raporunda borsa hacminin Mart ayının son haftasında önemli bir düşüş kaydettiğini ancak Şubat ayında kaydedilen seviyelere kıyasla işlem hacimlerinin yükselişte olduğunu bildirdi. Coinbase’teki spot piyasa hacmi Şubat ayında 40 milyar dolar seviyelerine ulaşırken Mart ayında ise 49,4 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Öte yandan Coinbase, kripto para piyasasındaki güncel görünümü de ele aldı.

Coinbase’in haftalık değerlendirmesine göre kripto para yatırımcıları, son dönemlerde büyük ölçüde piyasa değeri yüksek kripto para birimlerine ve stablecoin’lere odaklandı. SEC ve CFTC başta olmak üzere ABD düzenleyicilerinin son haftalardaki hamlelerinin kripto para piyasasındaki belirsizliği önemli ölçüde arttırdığını belirten Coinbase, bu durumun Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin yeniden yükselişe geçmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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