Popüler Bitcoin Analisti Uyardı! Bu Altcoin Korkutuyor

Kripto para analisti Ali Martinez, kripto para birimi Polygon‘un (MATIC) fiyatı 0,77 dolara düştüğü için hayati bir arzın altına gerilediğini ifade etti. Martinez, X’teki paylaşımında bir seviyeye vurgu yaparak çoğu adresin birikim yaptığını ve bu sayının 4 milyar 130 milyon MATIC olduğunu belirtti. Analistin vurgu yaptığı seviye 0,84 ila 0,86 dolarlık bölgede yer aldı.

MATIC’te Satışın Gelme İhtimali Var

Ali Martinez yukarıda belirttiğimiz bölgede alım yapanların daha fazla zarardan kaçınmak için bir satışa geçebileceğini belirtti. Bu durum analiste göre kripto para birimi MATIC fiyatının daha da düşmesine neden olacak. Analist bu düşüşün hangi seviyelere doğru olabileceğini de açıkladı.

Analiste göre alım hacmi 0,84 ile 0,86 dolar aralığında gerçekleşti. Satın alanların çoğu bu bölgeden alım yaptı. Bu bölgede birikim olduğu için işlem hacmine de bakmak gerekiyor.

24 saatlik işlem hacmi yüzde 42 oranında azalmış durumda. Altcoin MATIC ayıları piyasayı 20-22 Kasım tarihinde yönlendirdiler. Bu dönemde MATIC 0,85 dolar fiyat etiketinden 0,72 dolar seviyesine kadar indi. Ancak son gelen alım baskısıyla birlikte fiyat şimdi 0,77 dolar seviyesinde.

Boğa Hakimiyetine İlişkin Bir İşaret Yok

Yazıyı yazarken MACD metriği negatif bölgede yer aldı. Bu durum düşüşün devam edeceğinin bir işareti. Diğer taraftan Chaikin Money Flow (CMF) metriği de negatif bölgede bulunuyor. Bu da satış baskısının devamına bir işaret olarak yorumlandı.

Düşüş eğilimlerine Göreceli Güç Endeksi de (RSI) katıldı. Yazıyı yazarken RSI 45,34 olarak gerçekleşti. RSI değerinin 50,00 orta noktasını geçememesi, ayıların momentumdan faydalanabileceğini ve yükseliş trendini durdurabileceğini gösterdi. Bu durum altcoin MATIC için 0,70 doların altı demek.

Yönlü Hareket Endeksi de (DMI) bu düşüşü destekliyor. Yazıyı yazarken +DMI (yeşil) 15,34 ve -DMI (kırmızı) 24,61 seviyesinde yer alıyordu. DMI’lardaki fark, satıcıların şu anda alıcıları geride bıraktığı anlamına geliyor. Ayrıca, Ortalama Yön Endeksi (ADX) 31,11 olarak gerçekleşti ve ayılar lehine güçlü bir yön hareketine işaret etti.

Trend yukarıda analiz edildiği gibi devam ederse, MATIC kısa vadede 0,84 ila 0,86 dolarlık birikim bölgesini geçemeyebilir. Bu nedenle, yatırımcıların token için long pozisyonlarından ayrılmaları gerekebilir.