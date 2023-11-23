Polygon (MATIC)

Popüler Bitcoin Analisti Uyardı! Bu Altcoin Korkutuyor

Özet

  • Analist Ali Martinez MATIC fiyatı konusunda yatırımcıları uyarsı
  • MATIC için 0,84 ila 0,86 dolarlık bölgede alım yapanlara dikkat çekti.
  • Bu sahiplerin her an satışa geçebileceğini belirtti.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para analisti Ali Martinez, kripto para birimi Polygon‘un (MATIC) fiyatı 0,77 dolara düştüğü için hayati bir arzın altına gerilediğini ifade etti. Martinez, X’teki paylaşımında bir seviyeye vurgu yaparak çoğu adresin birikim yaptığını ve bu sayının 4 milyar 130 milyon MATIC olduğunu belirtti. Analistin vurgu yaptığı seviye 0,84 ila 0,86 dolarlık bölgede yer aldı.

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MATIC’te Satışın Gelme İhtimali VarBoğa Hakimiyetine İlişkin Bir İşaret Yok

MATIC’te Satışın Gelme İhtimali Var

Ali Martinez yukarıda belirttiğimiz bölgede alım yapanların daha fazla zarardan kaçınmak için bir satışa geçebileceğini belirtti. Bu durum analiste göre kripto para birimi MATIC fiyatının daha da düşmesine neden olacak. Analist bu düşüşün hangi seviyelere doğru olabileceğini de açıkladı.

Analiste göre alım hacmi 0,84 ile 0,86 dolar aralığında gerçekleşti. Satın alanların çoğu bu bölgeden alım yaptı. Bu bölgede birikim olduğu için işlem hacmine de bakmak gerekiyor.

matic polygon cointurk

24 saatlik işlem hacmi yüzde 42 oranında azalmış durumda. Altcoin MATIC ayıları piyasayı 20-22 Kasım tarihinde yönlendirdiler. Bu dönemde MATIC 0,85 dolar fiyat etiketinden 0,72 dolar seviyesine kadar indi. Ancak son gelen alım baskısıyla birlikte fiyat şimdi 0,77 dolar seviyesinde.

Boğa Hakimiyetine İlişkin Bir İşaret Yok

Yazıyı yazarken MACD metriği negatif bölgede yer aldı. Bu durum düşüşün devam edeceğinin bir işareti. Diğer taraftan Chaikin Money Flow (CMF) metriği de negatif bölgede bulunuyor. Bu da satış baskısının devamına bir işaret olarak yorumlandı.

binance polygon cointurk

Düşüş eğilimlerine Göreceli Güç Endeksi de (RSI) katıldı. Yazıyı yazarken RSI 45,34 olarak gerçekleşti. RSI değerinin 50,00 orta noktasını geçememesi, ayıların momentumdan faydalanabileceğini ve yükseliş trendini durdurabileceğini gösterdi. Bu durum altcoin MATIC için 0,70 doların altı demek.

Yönlü Hareket Endeksi de (DMI) bu düşüşü destekliyor. Yazıyı yazarken +DMI (yeşil) 15,34 ve -DMI (kırmızı) 24,61 seviyesinde yer alıyordu. DMI’lardaki fark, satıcıların şu anda alıcıları geride bıraktığı anlamına geliyor. Ayrıca, Ortalama Yön Endeksi (ADX) 31,11 olarak gerçekleşti ve ayılar lehine güçlü bir yön hareketine işaret etti.

binance matic cointurk

Trend yukarıda analiz edildiği gibi devam ederse, MATIC kısa vadede 0,84 ila 0,86 dolarlık birikim bölgesini geçemeyebilir. Bu nedenle, yatırımcıların token için long pozisyonlarından ayrılmaları gerekebilir.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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