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Popüler Analist: Ethereum Rakibi Altcoin Tarihi Rekor Seviyelere Ulaşabilir!

Kripto para piyasası durgun bir dönem geçirirken, önde gelen analistlerden Altcoin Daily yatırımcıları heyecanlandıran açıklamalar yaptı.
13:00
9 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika
Kripto para piyasası durgun bir dönem geçirirken, önde gelen analistlerden Altcoin Daily yatırımcıları heyecanlandıran açıklamalar yaptı. Stratejiste göre, popüler bir altcoin, Ethereum’u (ETH) tahtından ederek rekor seviyelere  ulaşabilir.

Cardano, 2030’da Bu Seviyeye Ulaşabilir

 Cardano, hızlı büyüyen ekosistemi sayesinde uzun vadede umut vaat ediyor. Cardano’nun kilitlenen toplam değeri, Mayıs 2022’nin sonunda 187.3 milyon dolarından 139.35 milyon dolara düştü. Ancak analiste göre, ayı piyasası birçok projeyi olumsuz etkiliyor. Mayıs’ın sonuna kadar ADA’nın %71,7’si zincir üzerinde stake edildi. Bu, birçok kullanıcının tokenlerini hodl ettiğini anlamına geliyor. Cardano blok zincirindeki işlemlerin sayısı, Mayıs ayının sonunda sonuna 42,5 milyon işlemi aştı.  Analiste göre, Alonzo güncelmesi, Cardano’ya bir dizi yeni DeFi kullanım senaryosunun kilidini açarak birçok akıllı sözleşme yetenekleri verirken, yaklaşmakta olan Vasil hardfork’un ağın ölçeklenebilirliğini ve kullanılabilirliğini iyileştirecek.
Cardano, geçtiğimiz yıl kripto para dünyasındaki en aktif kripto varlıklarından biri olduğunu kanıtladı. ADA’da tüm zamanların en yüksek seviyesi, hard fork Alonzo’nun Eylül 2021’in başlarında piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk geldi. Bu güncelleme topluluktan büyük ilgi gördü ve ADA’nın fiyatınının artmasındaki ana faktör oldu. Analist, ekosistemdeki yeni güncellemelerin ve uygulamaların ADA fiyatını yeni zirvelere taşıyacağını iddia ediyor. Analiste göre, ADA Ethereum’un en büyük rakibi konumunda. Cardano, ekossitemdeki merkeziyetsiz uygulamalar (Dapps), borsalar (Dex) projeleri ve NFT ile uzun vadede 3’üncü, va hatta Ethereum’u tahtından ederek 2.’inci sıraya yerleşebilir. Stratejiste göre, 2030 yılına kadar ADA’nın piyasa değeri trilyonlarca dolara ulaşabilir. Analist, ADA’nın 2030’da 30 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. ADA’nın altcoin dünyasında liderliği ele geçirmesi durumunda ise fiyatın 100 dolara kadar çıkabileceğini iddia ediyor. Analiste göre, 10.000 ADA’ya sahip olmak hayatınızı değiştirebilir.

NFT Rekabeti ve Balina Birikimi Devam Ediyor

Cardano, NFT yarışında emin adımlar atmaya devam ediyor. Cardano’nun günlük NFT satışları, geçen hafta 1.3 milyon dolara ulaştı. Cardano, Solana ve Ethereum’dan sonra üçüncü en büyük NFT platformu haline geldi. Bu artışın büyük bir kısmı, muhtemelen, yaşanan teknik sorunların ardından Solana’dan Cardano’ya geçen kullanıcılardan kaynaklanıyor. Twitter’daki birkaç NFT trader’ı, Solana’da meydana gelen ve bitmek bilmeyen kesintiler konusundaki hayal kırıklıklarını dile getirdi ve bazıları Cardano’ya geçeceklerini açıkça belirtti. Cardano CEO’su Charles Hoskinson, blockchain için yeni özelliklerin bu hafta içinde açıklanacağını söyledi. Github verilerine göre Cardano üzerine inşa eden geliştiricilerin sayısı da son zamanlarda rekor seviyeye ulaştı.

Bu aynı zamanda büyük balinaların ADA’ya yönelmesine neden oldu. Birikim süreci, tokenin son zamanlardaki gücüne katkıda bulundu. Bitcoin fiyatını tahmin etmede yüzde 90.75’lik bir doğruluk oranı olan CoinMarketCap.com kripto para topluluğu, Cardano’nun Haziran sonunda 1 dolar seviyesinden işlem görmesini bekliyor. Platforma göre, ADA 30 Haziran’da 1.034 dolara ulaşacak. Mevcut seviyeler göz önünde bulundurulduğunda bu, %69,23’lük bir artış anlamına geliyor. Söz konusu ankette 24.430 kişi oy kullandı

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