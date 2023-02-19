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Lider kripto para biriminin hafta içerisinde yönünü yeniden yukarı çevirmesi ve 25.000 dolar fiyat seviyelerine kadar yaklaşması ile birlikte kripto para piyasası yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH) da hafta boyu kaydettiği değer artışlarının ardından 1.700 dolar seviyelerine ulaşırken, kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,1 trilyon doları aştı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Son 7 günlük zaman dilimi içerisinde %10’u aşan bir değer artışı kaydeden ve hafta boyu yükseliş yönlü bir ivme yakalayan Bitcoin (BTC), 25.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle yönünü yeniden yukarı çevirdi. Ethereum (ETH), hafta boyu kaydettiği değer artışlarının ardından 1.700 dolar seviyelerine ulaştı. CoinMarketCap verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri, 1,1 trilyon doları aştı. Filecoin (FIL) ve OKB başta olmak üzere birçok altcoin de son 1 haftada oldukça yüksek oranlı değer artışları kaydetti.

OKB’den Yeni ATH

OKB (OKB) de Filecoin (FIL) gibi hafta içerisinde oldukça yüksek bir fiyat performansı sergileyen kripto para birimleri arasında yer aldı. CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden altcoin’lerden biri olan OKB, dün gün içerisinde de yeni bir ATH kaydederek tüm zamanların en yüksek fiyat seviyesine ulaştı. OKB, 18 Şubat’ta 58,6 dolar ile tüm zamanların en yüksek fiyat seviyesine ulaşmasının ardından son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği fiyat hareketlerinin ardından ise 53,15 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.