Kripto para piyasasının popüler altcoin’lerinden biri yükseliş sinyalleri veriyor ama bazı göstergeler oldukça dikkat çekici gibi görünüyor.

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Piyasanın popüler kripto para birimlerinden olan Polkadot (DOT) kısa süre önce geliştirme faaliyetleriyle değil bu kez gelirleriyle manşetlere çıktı ve son yedi gün içinde gelir performansı açısından en iyi blok zincirleri listesinde ikinci sırada yer aldı. Solana ise listede üçüncü sırada yer aldı.

Polkadot Verileri

Polkadot Insider da 12 Ocak’ta zincir üzerindeki verilerini yayınlayarak ekosistemle ilgili birkaç önemli istatistiği ortaya koydu. Örneğin, tamamlanan blokların toplam sayısı 13,8 milyona ulaşırken, toplam transferler de 10 milyona ulaşmak üzereydi. Ayrıca, blok zinciri için iyimser görünen yatırımcı sayısı da bir milyonu aştı.

Öte yandan DOT‘un fiyat cephesindeki performansı, devam eden yükseliş piyasası sayesinde geçen hafta çift haneli kazançlar kaydettiği için yatırımcıların lehine oldu. CoinMarketCap’in verileri, DOT’un fiyatının geçen hafta %13 arttığını ve bu yazının yazıldığı sırada 6 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle 5,23 dolardan işlem gördüğünü ortaya koyuyor.

Buna ek olarak DOT’un zincir üzerindeki metriklerine bakıldığında, fiyat artışının yalnızca piyasa koşulları nedeniyle gerçekleşmediği, bu durumda çeşitli faktörlerin de rol oynadığı görülüyor. DOT’un Binance fonlama oranı son yedi günde sürekli olarak yüksek kaldı ve bu da türev piyasasındaki talebini yansıtıyor.

Ayrıca yapılan açıklamalara göre DOT etrafındaki olumlu duygular da geçen hafta nispeten yüksek kaldı ve bu da topluluğun DOT’a olan güvenini gösteriyor. LunarCrush’a göre, DOT’un volatilitesi önemli ölçüde artarak önümüzdeki günlerde yükseliş trendinin devam etme olasılığını artırdı.

Polkadot Yatırımcıları Ne Beklemeli?

DOT’un piyasa göstergeleri, çoğu yükseliş trendinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini öne sürdüğü için, yükseliş yönünde bir fikir veriyor. MACD, piyasada büyük bir yükseliş üstünlüğü olduğunu ortaya koydu. DOT’un Chaikin Para Akışı (CMF) da nötr işaretin önemli ölçüde üzerindeydi.

Bunun yanında Üstel Hareketli Ortalama (EMA) verisine göre, 20 günlük EMA hızla 55 günlük EMA’ya yaklaşarak yükseliş geçiş şansını artırdı. Ayrıca, Bollinger Bandı, DOT’un fiyatının yüksek bir dalgalanma bölgesine girdiğini ve devam eden bir fiyat artışı şansını daha da artırdığını ortaya koydu.

Bununla birlikte, DOT’un Para Akışı Endeksi (MFI) ise aşırı alım bölgesinde ve bu da analistlere göre yatırımcılar için endişe verici olabilir.