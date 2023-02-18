Son zamanlarda yaşadığı artış ile dikkatleri üzerine çeken bir altcoin’de analistlerin farklı beklentilerinin olduğu görülüyor.

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Lider kripto para birimi Bitcoin’in 25.000 dolar üzerine yükselmesi ardından bu seviyede bir reddedilme ile karşılaşması ve sonrasında yeniden yukarı yönlü hamle yapması piyasada kafaların karışmasına ve haliyle altcoin’lerin de farklı fiyat harekletleri çizmesine sebep oldu. Peki, son zamanların popüler altcoin’i Aptos’ta (APT) son durum ne?

Aptos Son Durum

Son 24 saat içinde nispeten stabil kalan APT, yazının kaleme alındığı sırada 14,49 dolardan işlem görüyor. Ancak yaşanan ufak toparlanma öncesinde kripto para biriminin bir geri çekilme yaşamış olduğu da gözden kaçmıyor.

2,3 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 31. kripto para konumunda yer alan APT, son 1 ay için yüzde 80’in üzerinde yaşadığı artış ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. APT’deki bu yükselişlerin ise bazı temelleri olduğu düşünülüyor.

Örneğin; Aptos kısa süre önce Aptos‘un dünya çapında büyümesini destekleyecek bir elçi programı olan yeni Aptos Collective’i başlattığını duyurdu. Resmi duyuruya göre, Aptos topluluğunun büyümesini desteklemek için Aptos Collective ilgili üyelere açık olacak.

Buna ek olarak ağdaki bazı gelişmeler de APT’nin lehine görünüyor ve dolayısıyla APT fiyatında farklı yukarı yönlü hamlelerin gelme ihtimali olduğu analistler tarafından dile getiriliyorr. Öte yandan Aptos Collective’in lansmanının yanı sıra, bir diğer yeni gelişme de Aptos Seoul Hack’inin başarısı oldu.

Düşüş Senaryosu

Analistlere göre APT fiyatında yukarı yönlü beklentiler kadar yeni bir düşüş eğiliminin başlayabileceği yönünde düşünceler de var. Örneğin analistlere göre; MACD, Aptos ayılarının boğaların önünde olduğunu ortaya koydu. Ayrıca APT’nin Para Akışı Endeksi (MFI) nötr işaretin altında duruyor ve bu da satıcıların lehine bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bunlara ek olarak analistlere göre hem Chaikin Para Akışı (CMF) hem de Göreceli Güç Endeksi (RSI) yatay bir yol izledi ve şu anda nötr seviyeye yakın durumda.