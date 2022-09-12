Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) 22.000 doları bir kez daha test etmesi altcoin’lerin de yukarı yönlü hamleler yapmasını sağladı.

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Son düşüşlerin ardından kripto para birimlerinde genel bir toparlanma görüldü ve lider kripto para biriminin bir kez daha 22.000 dolarlık seviyeyi test etmesi altcoin’lerin de yukarı yönlü hamle yapmasına katkıda bulundu. Piyasanın popüler altcoin’lerinden olan Ripple (XRP) da yükselen kripto para birimleri arasındaydı. XRP’de güncel duruma ve önemli fiyat seviyelerine bir göz atalım.

XRP Güncel Durum

Piyasa değeri bakımından en büyük 7. kripto para birimi konumunda bulunan XRP, yazının kaleme alındığı sırada 0,35 dolar üzerinde işlem görüyor ve son 24 saat içinde nispeten stabil kaldığı görülüyor.

Öte yandan Ağustos ayında, XRP’nin iki hafta boyunca 0.39 dolar seviyesini kırmaya çalıştığı görülüyor. Bununla birlikte analistlere göre boğaların gücü tükeniyor ve bu da XRP’nin fiyat aralığının orta noktasının altına düşmesine sebep oluyor. Şu an için 0,31 doların yerel dip olduğu görülüyor.

XRP Teknik Göstergeler, Önemli Seviyeler

Analistlerin açıklamalarına göre XRP teknik göstergelerinde bazı karışıklıklar bulunuyor ve bu da aşağı yönlü ani bir hamleyi tetikleyebilir. Örneğin; RSI 50’yi aştı ve bu da önümüzdeki birkaç gün boyunca XRP’nin güç kazanabileceğini gösteriyor. Ancak boğaların güç kaybediyor olması da kripto para biriminde düşüş sinyali olarak değerlendiriliyor.

Buna ek olarak Birikim/Dağıtım (A/D) hattı, şimdiye kadar çok kritik bir gelişme olarak görülen ve Mayıs ayında tespit edilen kilit direnç seviyesini kırmayı başardı. Yine de bu tür bir gelişme 0,39 dolarlık kritik seviyenin kesin olarak aşılacağını göstermiyor. Piyasa değeri bakımından bakıldığında 0,39 doların aşılmasının zaman alabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan XRP son 1 haftada %7,7 oranında değer kazanmış olsa da son 1 ayda yaşanan %8’lik geri çekilme hala dikkatleri çekiyor. Analistlere göre XRP fiyatı SEC ile olan dava süreci tarafından hala baskılanıyor. Bu da hem göstergelerin karışık sinyaller vermesine hem de boğaların güç kaybetmesine sebep oluyor.