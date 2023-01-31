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Popüler Altcoinde Bu Gelişme Düşüşü Getirebilir! 1 Milyar Yeni Token!

Son günlerde adını sıkça duyduğumuz kripto para projesinde bu gelişme düşüş ivmesini getirebilir! 1 milyar yeni token yolda!
21:45
31 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Layer-2 protokolünün büyümesini ve merkezsizleştirilmesini sağlamak için tasarlanmış yönetişim ve ödüller etrafında oluşturulan DXDY ekosisteminde kritik gelişme duyuruldu.

DYDX’de 1 Milyar Yeni Token!

Kripto para projesi tarafından yapılan açıklamalara göre, 3 Ağustos 2021 başlayarak toplam 1 milyar DYDX basıldı ve beş yıl içinde erişilebilir olacak şekilde programlandı. İlk tahsisin bir kısmı, dYdX Trading Inc.’in eski yatırımcıları (%27,7), dYdX Trading Inc. ve dYdX Foundation’ın (%15,3) kurucuları, çalışanları, danışmanları ve danışmanları ile dYdX Trading Inc.’in gelecekteki çalışanları ve danışmanları için ayrıldı.

Token’lar üzerindeki transfer kısıtlaması, dYdX Foundation ve dYdX Trading Inc. ile yapılan zincir dışı sözleşme anlaşmaları tarafından uygulanacak. dYdX Foundation, kısıtlamayı ihlal eden herhangi bir transferin yapılıp yapılmadığını belirlemek için cüzdan adreslerini izleyecek. Ayrıca yetkililer, belirtilen kurallara uymayan yatırımcılara karşı yasal işlem başlatacağını duyurdu.

DYDX’de Fiyat Hareketi!

Bununla birlikte dYdX Trading Inc. ve dYdX Foundation’ın eski yatırımcıları, kurucuları, çalışanları ve danışmanları yakın zamanda değiştirilen yatırımcı varyantlarında belirtilen transfer kısıtlama planına tabidir. Ayrıca Kilitli token’ların yaklaşık %99,5’i yeni transfer kısıtlama planı kapsamında kilitli kalmaya devam edecek. Yeni basılan token’ların piyasa üzerindeki etkisini ve bu kripto para biriminin fiyat hareketini değiştirebilir. Yönetim token’ının genel arz ve talebi, token ihracının amacı, piyasa duyarlılığı ve düzenleyici ortam gibi çeşitli faktörlere bağlı olabilir.

Ayrıca kripto para projelerinde bazı durumlarda, yeni basılan token büyük bir akışı arzın artmasına ve talebin azalmasına neden olabilir. Bu tür hareketler kripto para biriminin fiyatında bir düşüşe yol açabilir. Öte yandan yeni basılan token’lar, belirli davranışları teşvik etmek veya altta yatan platform için büyümeyi sağlamak için kullanılırsa, kripto para birimine olan talebin artmasına neden olabilir. Bu durum bir fiyat artışına neden olabilir. Sonuç olarak yeni basılan token’lar bir kripto para biriminin fiyat hareketi üzerindeki etkisi karmaşık ve pazar gücüne tabi olabilir. Önümüzdeki yıllarda token dağıtımının ve kilit açma dönemlerinin nasıl ilerlediğini görmek ilginç olabilir.

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