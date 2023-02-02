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  •   Popüler Altcoinde Boğa Kırılımı! En Büyük 40 Kripto Arasında!

Popüler Altcoinde Boğa Kırılımı! En Büyük 40 Kripto Arasında!

Popüler altcoinde kırılma geldi ve fiyat birçok veriye göre daha fazla yükselebilir. Ancak bir metriğe göre mevcut fiyat aşırı değerli ve düşüş potansiyeli artıyor.
20:58
2 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük 40 kripto para arasında yer alan popüler bir altcoin güne çift haneli yükselişle devam ediyor. Piyasa değeri önemli ölçüde arttığı için sıralamadaki konumu iyi yönde değişti ve işlem hacmi artmaya devam ediyor. Fakat bazı riskler ilerleyen saatlerde bir düzeltmenin yaşanabileceğini söylüyor. Kritik seviyeler neler?

Fantom (FTM) Neden Yükseliyor?

Bitcoin fiyatının yeniden 23.900 dolar sınırına dayanmasıyla birlikte FTM Coin fiyatı %25 artışla 0,63 dolar seviyesine yükseldi. İşlem hacmiyse %32 artışla 700 milyon dolar sınırına dayandı. 1,76 milyar dolarlık piyasa değeriyle popüler altcoin en büyük 39’uncu kripto para yerini sağlamlaştırdı. Ocak ayından bu yana önemli bir artış gösteren coinlerden olan FTM kabaca %300 oranında değerlendi. Varlık, en son Mayıs 2022’de görülen bir fiyat aralığı olan 0,5 doları da bugün aştığı için geçtiğimiz yılın yaralarını büyük ölçüde sardı.

Göreceli Güç Endeksine (RSI) göre FTM bir boğa trendinde ve RSI yükselmeye devam ediyor. 19 ve 20 Ocak tarihinde artan balina işlemleri zaten rallinin devam etme ihtimaline dikkat çekiyordu. Bu tarihte zayıf da olsa geri çekilen FTM Coin yoğun balina ilgisi gördü ve bu durum rallinin ivme kazanabileceği yorumlarının yapılmasına neden oldu.

FTM Coin özelinde duyurulmuş önemli bir gelişme veya farklı bir fiyat katalizörü şimdilik yok. Bitcoin’in mevcut konumu onun tek destekçisi gibi görünüyor.

FTM Coin Yorum

Fantom (FTM) 30 günlük MVRV önemli ölçüde arttı ve yatırımcıların çoğu karda olduğu için satış baskısı riski zayıf görünüyor. Ani bir piyasa düşüşü yaşanmadığı sürece FTM Coin pozitif seyrini sürdürebilir. MVRV seviyesi yatırımcılar için heyecan verici olsa da aşırı değerli konumda bulunan altcoin için bu yükselişin bir molaya ihtiyacı var. Bundan dolayı BTC tarafındaki anlık geri çekilmelere karşı yatırımcılar temkinli olmalı.

Genel olarak, bu ölçütler bir boğa koşusuna ve varlığın mevcut fiyat artışının devamına işaret ediyor. MVRV dışındaki göstergeler rallinin devam edeceğini söylüyor. Fiyat 0,588 dolar üzerindeki güçlü konumunu sürdürürse daha yüksek dipler yaparak 0,72 dolara kadar rallinin devam ettiğini görebiliriz.

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