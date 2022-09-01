Eylül ayına girilmesiyle Cardano (ADA) ağının Vasil güncellemesine yalnızca birkaç gün kaldı ve altcoin'in fiyatının ne yönde hareket edeceği büyük merak konusu.

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Eylül ayına girilmesiyle Cardano (ADA) ağının Vasil hard fork‘una (güncelleme) yalnızca birkaç gün kaldı. Beklentiler, özellikle Blockchain ağlarında büyük değişiklikler uygulanması öncesinde olduğu gibi ADA’da Vasil güncellemesi öncesi bir rallinin yaşanması yönünde.

Cardano’da Güncelleme Hazırlığı

Vasil güncellemesine sayılı günler kala yatırımcıların heyecanlanması ve ADA’ya akın etmesi bekleniyor olsa da durum pek beklendiği gibi. ADA’nın Ağustos ayının ilk yarısındaki yükseliş girişimleri şu an için tekrar etmiyor ve ADA fiyatı son dört haftanın en yüksek seviyesinden yüzde 27 altında işlem görüyor. Popüler altcoin, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 2,16 düşüşle 0,444 dolardan işlem görüyor. ADA için teknik 0,44 doların yeni bir dip oluşumu olduğunu işaret ediyor.

Altcoin’in yönünü yukarı çevirebilmesi için yüksek hacim gerekiyor ve potansiyel bir ralli yeterli hacime ulaşılıp ulaşılamayacağına baklı durumda. Şimdiye kadar yatırımcıların duyarlılığı ADA’nın lehine yavaş yavaş değişiyor. 29 Ağustos’tan bu yana aktif adres sayısında önemli bir artış kaydedildi. Artış her ne kadar sert olsa da artışın yavaş yavaş durma noktasına gelmesi kuşkuya neden oldu.

Bununla birlikte, 24 saatte kaydedilen aktif adres sayısındaki artış, 31 Ağustos itibariyle 0,43 dolardaki güçlü birikimi doğruladı. Ne yazık ki şu anda mevcut seviyedeki talep seviyesi arzu edilen seviyede değil. ADA, ayrıca son üç gün içinde önemli miktarda balina aktivitesi kaydetti.

31 Ağustos’taki fiyat hareketleri sırasında kaydedilen güçlü balina aktivitesi, ardından son üç gündeki iniş ve çıkışların bir bileşimi balinaların dibi satın alıyor olabileceğini doğruluyor.

ADA Boğaları Nerede?

ADA’nın tedarik dağıtımının başlıkta geçen soruya net bir yanıtı var. 10 milyondan fazla coin’e sahip olan Cardano adresleri, ADA’nın arzında aslan payına sahip durumda. Bu balina seviyesi ADA yatırımcıların, son üç günde varlıklarını önemli ölçüde artırdı.

10 bin ila 10 milyon ADA tutan Cardano adresleri ise son üç gün içerisinde varlıklarını önemli oranda azalttı. Bu, satın alım baskısına karşı koymak için kayda değer bir satış baskısına neden oldu. Buradan, büyük Cardano balinaların fiyat üzerinde kontrole sahip olduğu çıkarımında bulunulabilir.

Büyük Cardano balinaların satın alıyor olması yeterli bir açıklama olarak kabul edilebilir. Balinaların geri kalanı bu sonuçla aynı eğilimi gösterecek olursa, ADA boğaları daha fazla problemler karşı karşıya kalabilir. Şu an için hızla yaklaşılan Vasil güncellemesi bu olumsuz görünümü değiştirerek, fiyatın yukarı yönde hareket etmesini sağlayabilecek tek durum olabilir.