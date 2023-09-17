Poppe: Bu Altcoinden İyisi Yok! Fiyatı 7 Doları Aşabilir, Peki Onu Eşsiz Kılan Şey Ne?

Özet

  • LINK Token faydası ekip tarafından artırılmaya çalışılıyor. Yıl sonu stake havuzu geliştirilecek ve genişleyecek.
  • Chainlink blockchain tabanlı oracle çözümleri alanında adeta tekelleşti.
  • LINK Token fiyatı 6,48 dolar üstü kapanışlarda düşüş trendini tersine çevirebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:00
17 Eylül 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para uzmanlarının favori altcoinleri var ve bu özel sevgilerinin arkasındaki genel neden çoğunlukla onlara yatırım yapmış olmalarıdır. Ancak dünyaca ünlü analist Poppe tarafından dikkat çekilen bu kripto para diğerlerinden gerçekten farklı. Kendi alanında tekelleşti ve dünyaca ünlü küresel markalarla birlikte çalışıyor.

Chainlink (LINK) Geleceği

Blockchain tabanlı oracle çözümleri alanında Chainlink tam anlamıyla tekelleşmiş bir girişimdir. Aklınıza gelebilecek neredeyse tüm DeFi protokolleri fiyat beslemeleri için ondan destek alıyor. Yıllardır veri beslemeleri konusunda profesyonel biçimde hizmet veren Chainlink bir yandan da Swift gibi küresel iş ortaklarıyla çalışıyor.

Blockchain tabanlı ödeme altyapılarının geleceğimizde varlık göstereceğine inanıyorsak Chainlink bu gelecekte kendine yer bulabilir. Poppe tarafından LINK Tokenin her fırsatta güçlü biçimde pazarlanmasının temel nedeni de budur. Son haberler LINK Token için iyiydi ancak bunun fiyata hemen yansımadığını görüyoruz. Örneğin CCIP (Çapraz Zincirler Arası Çalışabilirlik Protokolü) token varlıklarının birlikte çalışabilirliğinin kilidini açmak için atılmış büyük bir adım. Üstelik küresel menkul kıymet mutabakat platformu olan DTCC’den (The Depository Trust and Clearing Corporation) büyük ilgi gördü.

Aynı zamanda Swift gibi devlerle de çalışan Chainlink’in tokenize varlıklar pazarında atacağı daha büyük somut adımlar onun geleceğini daha da parlak hale getirecektir.

LINK Token Yorum

Chainlink ne kadar harikaysa LINK Token o kadar işlevsizdir. Geçtiğimiz yıl sonundaki stake havuzu açılana kadar LINK Token için pek bir kullanım alanı yoktu. Ekip sistemin çalışma dinamikleri içinde tokenin rolünü daha da artırmak için bazı önemli güncellemeleri ve havuzun genişletilmesini 2023 sonunda gerçekleştirecek.

On-chain tarafta 90 günlük Ortalama Coin Yaşı Ağustos sonundan bu yana LINK token birikiminin devam ettiğini gösteriyor. Bu hafta açılan 100 milyon dolarlık kilit açılışı kısa vadeli satış baskısını (ve Ortalama Coin Yaşındaki keskin düşüşü) doğurdu ve borsalarda net girişler arttı.

Dört saatlik grafikte 6,2 dolar destek işlevi görebilir ancak olası düşüşte 6,094 ve 5,76 dolar bölgeleri riskli.

Gerçek bir geri dönüş için LINK Token yatırımcılarının 6,48 dolar üzerinde günlük kapanışlara ihtiyacı var. Eğer boğalar bunu başarabilirse fiyat 1 dolar artış yaşayabilir.

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