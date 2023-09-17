En iyi Ethereum layer2 çözümlerinden olan Optimism kısa süre önce yeni bir duyuru yayınladı. Konu airdroplar. BTC fiyatındaki dalgalanma devam ederken Fed haftasına kripto para piyasaları nispeten sakin giriyor. Peki güncel veriler OP Token için neye işaret ediyor?

Optimism (OP) Airdrop

Optimism, ilk airdrop’undan kalan ve henüz teslim alınmamış fonları uygun adreslere doğrudan göndermeye karar verdi. Blockchain verilerine göre 1 Haziran 2022’de başlayan airdrop sürecinde 215 milyon token ayrılmıştı. Bunun 166 milyonu cüzdanlara talep edildiği için gönderildi ve yatırımcılar varlıklarına kavuştu. Fakat airdrop almaya hak kazanan adreslerin yaklaşık dörtte biri airdrop’u ilgili ekrandan talep etmedi. Hakkedişini teslim almayan adresler için ekip doğrudan dağıtım kararı aldı.

Optimism, ilk token arzının %19’unu airdrop yoluyla dağıtacağını açıklamıştı. Şimdiye kadar iki ayrı airdropla dağıtım gerçekleştikten sonra ayrılan bakiyenin %13,73’ü kaldı. Optimism henüz üçüncü bir airdrop duyurusu yapmadı. On-chain verilere göre hali hazırda TVL büyüklüğü açısında Optimism en büyük ikinci layer2 çözümü konumundadır.

OP Token Fiyat Yorum

Bitcoin fiyatı 26.500 dolar bölgesinde tutunduğu için altcoinlerdeki ATL yolculuğu da şimdilik durdu. OP Token yazı hazırlandığı sırada 1,369 dolardan alıcı buluyor. 17 Ağustos ve 10-11 Eylül tarihlerinde 1,21 dolar bölgesine inen fiyat bu dip bölgeden üç kez toparlandı. Fiyat şimdilik 1,34 dolar desteğinde oyalanıyor ve 1,31 dolar desteği korunduğu sürece yukarı yönlü hareket devam edebilir.

Dün test edilen 1,44 dolar bölgesi aşılabilirse 1,5 ve 1,59 doların ardından 1,8 dolar bölgesine yeni bir hareket başlayabilir. Tam tersi senaryoda 1,2 dolar bölgesinin kaybı halinde 1,063 ve 0,9 dolara kadar düşüş riski bulunuyor.

Bitcoin fiyat performansına bağlı olarak OP Token iki uç hedeften birine yakında koşabilir. Çarşamba günü gelecek Fed verileriyle birlikte uzmanlar artık faiz tavanıyla ilgili detayların netleşmesini umuyor. Fed eğer daha fazla sıkılaşmaya ihtiyaç duymadığını açıklar ve faiz tavanını duyurursa bu artı risk piyasaları için rahatlama ortamının başladığı anlamına gelecek.