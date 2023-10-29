Polygon Grafiğine Dikkat Çeken Oluşum: MATIC İçin Neler Bekleniyor?

Kripto para piyasasında bu hafta yatırımcıların yüzü güldü. Son dönemlerde yaşanan jeopolitik sorunlar ve ABD makroekonomik veriler nedeniyle bir hayli zor zamanlar yaşanan piyasa koşulları olumlu haber akışı ile birlikte geride kaldı. Peki herkesin hafta kapanışına odanlandığı saatlerde kripto yatırımcılarının merakla takip ettiği Polygon’da (MATIC) neler yaşanıyor? Birlikte inceliyoruz.

MATIC Grafik Analizi

Günlük MATIC grafiğinde dikkat çeken ilk oluşum daralan kama formasyonu oluyor. Bu yapıya göre hareket eden MATIC fiyatı son bar kapanışlarında dirençten yine red yedi ve bu durum fiyatın düşmesine neden olabilir. EMA 7 ve EMA 21 seviyelerinin üzerinde işlem görmeye devam eden MATIC için görülmesi gereken ilk hareket direnç kırılımı olmalı. Böyle bir hareketin gerçekleşmesi MATIC fiyatında yükselişin ivme kazanmasını sağlayacaktır.

MATIC için dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,5984 / 0,5750 ve 0,5429 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,5429 dolar seviyesinin kırılması ve bar kapanışının bu seviye altında gerçekleşmesi hem destek görevi gören EMA 7 ve EMA 21 seviyelerinin altında fiyatın zayıflamasına hem de bir sonraki durağın formasyon desteği olmasına neden olacaktır.

MATIC için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,6629 / 0,7092 ve 0,7797 dolar seviyeleridir. Özellikle EMA 200 seviyesinin 0,7092 dolar seviyesi ile çakışması bu seviyenin önemini bir kere daha gösteriyor. Günlük bar kapanışının bu seviyenin üstünde yaşanması formasyon kırılımını ve yükselişin ivme kazanmasını sağlayacaktır.

MATIC/ETH Paritesi Grafik Analizi

MATIC/ETH paritesinde dört saatlik grafikte yükselen kanal formasyonu dikkat çekiyor. Son yükseliş döneminde Ethereum’da yaşanan yükselişin baskın olması bu grafikte bir yükseliş görmemize engel oluyor. Paritenin yakın zamanda EMA 7 ve EMA 21 seviyesinin üstünde çıkması ise olası bir MATIC yükselişini tetikleyebilir.

MATIC/ETH paritesi için takip edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,0003472 / 0,0003440 ve 0,0003400 seviyeleridir. Özellikle son zamanlarda büyük önem taşıyan 0,0003440 seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi MATIC’in Ethereum karşısında zayıflamasına neden olur.

MATIC/ETH paritesi için dikkat edilmesi gereken direnç seviyeleri sırasıyla; 0,0003544 / 0,0003581 ve 0,0003645 seviyeleridir. Özellikle 0,0003544 seviyesinin üstünde bar kapanışının gerçekleşmesi paritede son dönemin en yüksek seviyesini görmemizi sağlar.