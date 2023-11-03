  Polygon Grafiğinde Dikkat Çeken Formasyon: MATIC İçin Önümüzdeki Günlerde Neler Bekleniyor?

Kripto para piyasasında son zamanlarda yaşanan yükselişler birçok yatırımcıyı mutlu etmeyi başardı. Ancak son iki gündür düşüş ivmesi artan Bitcoin, bu nedenle dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle 35.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamaması Bitcoin için olumsuz bir durum yaratıyor. Peki tüm bu gelişmelerle birlikte yatırımcıların gözbebeği olan Polygon cephesinde neler yaşanıyor?

Polygon Grafik Analizi

MATIC günlük grafikte dikkat çeken ilk oluşum daralan kama formasyonu oluyor. Bu formasyon yapısının yaşanan bir düşüşten sonra görülmesi ise özellikle geleneksel piyasa yatırım araçlarında olumsuz bir etki olarak yer buluyor. Bununla birlikte son yükselişin ardından hem kama direnci hem de EMA 200 seviyesinden red gelmesi MATIC için tehlike zillerinin çalmasına neden olabilir.

MATIC günlük grafiğinde dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,6377 / 0,06009 ve 0,5718 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,06009 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi fiyatın EMA 7 ve EMA 21 ortalamalarının altına sarkmasına neden olur ve bu durum destek teması gerçekleşmesini sağlayabilir.

MATIC günlük grafiğinde takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,6921 / 0,7346 ve 0,7816 dolar seviyeleridir. Özellikle EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesi ile kesişen 0,6921 dolar seviyesinin üstünde günlük bar kapanışı formasyon yapısının yukarı yönlü çalışmasını sağlar ve MATIC için yükselişin ivme kazanmasına yardımcı olur.

Polygon İki Saatlik Grafik Analizi

MATIC iki saatlik grafikte oluşan daralan kama formasyonun ardından fiyat direnç çizgisinin üstüne çıktı ve formasyon direnci destek olarak çalışmaya başladı. Bu tarz direnç kırılımlarında direncin destek olarak çalışması ise fiyatın güç kazanmasına yardımcı olan en önemli etkenlerden biridir.

MATIC iki saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,6557 / 0,6480 ve 0,6417 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,6557 dolar seviyesinin altında bir bar kapanışının gerçekleşmesi fiyatın tekrar formasyon bölgesine dönmesine neden olacaktır. Bu durum ise kısa vadeli bir düşüşün tetiklenmesini sağlayabilir.

MATIC için iki saatlik grafikte takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,6686 / 0,6741 ve 0,6827 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükselişte ikili tepe ile dikkat çeken 0,6827 dolar seviyesinin üstünde bar kapanışının gerçekleşmesi MATIC için yükselişte ivme kazandırabilir.