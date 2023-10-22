  Polygon Grafiğinde Beklenen Kırılım Gerçekleşti: MATIC İçin Olası Senaryolar Neler?

Kripto para piyasasında gözler haftalık kapanışlara çevrildi. Bitcoin, yazının yazıldığı sırada 29.961 dolar seviyesinden işlem görüyordu ve birçok analiste göre bu seviyede bir haftalık kapanış yükselişin devam etmesini sağlayacak. Bitcoin ile beraber altcoin piyasasında da bir canlanma yaşandı ve bu durum bir süre daha devam edebilir. Peki Polygon için grafikler neler söylüyor? Beraber inceliyoruz.

Polygon Grafik Yorumu

Günlük Polygon grafiğinde son günlerde yaşanan yükselişlerle birlikte 0,90 dolar seviyesinden gelen düşüş trendinin kırıldığını görüyoruz. EMA 7 ve EMA 21 seviyelerinin üstünde yükselişe devam eden MATIC için en önemli seviyelerden bir tanesi ise 0,726 dolar seviyesinde bulunan EMA 200 seviyesi olacaktır.

Günlük Polygon grafiğinde dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,560 / 0,558 ve 0,540 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,558 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi düşen trend kırılımının geçersiz kalmasına neden olur ve MATIC fiyatında düşüş hızlanabilir.

Günlük Polygon grafiğinde dikkat edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,580 / 0,596 ve 0,637 dolar seviyeleridir. Özellikle son barda direnç görevi gören 0,580 dolar seviyesinin kırılması ve günlük kapanışın bu seviyenin üstünde gerçekleşmesi MATIC fiyatında yaşanan yükselişin ivme kazanmasını sağlayacaktır.

Polygon Saatlik Grafik Analizi

Son günlerde yaşanan yükselişlerle birlikte birçok altcoin’in kısa zaman dilimli grafiğinde dikkat çeken formasyon yapıları yaşandı. Bunlardan bir tanesi de Polygon saatlik grafiğinde yaşanan yükselen kanal formasyonu oldu. Son saatlerde destek çizgisinde birçok temas yaşanması ise özellikle vadeli işlem yapan yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir konu.

Polygon saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,560 / 0,555 ve 0,551 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,560 dolar seviyesinin altında saatlik bar kapanışı gerçekleşmesi bu yapının bozulmasına ve fiyatın düşmesine neden olacaktır.

Polygon saatlik grafikte takip edilmesi gereken direnç seviyeleri sırasıyla; 0,567 / 0,575 ve 0,580 dolar seviyeleridir. Özellikle destek bölgesinde yaşanan korku ve endişenin kaybolması için fiyatın 0,567 dolar seviyesinin üstüne yükselmesi gerekiyor. Bununla birlikte son barlarda direnç olarak çalışan EMA 7 seviyesi 0,565 dolar üzerine çıkılması da MATIC üzerindeki baskıyı azaltacaktır.