Polygon Fiyatı Neden Yükseliyor? MATIC/BTC Grafiğinde Dikkat Çeken Formasyon

Son zamanlarda kripto para piyasasında yaşanan yükselişlerle birlikte birçok ekip dikkat çeken duyurular gerçekleştiriyor. 25 Ekim’de Polygon ekibi X üzerinden paylaştığı bir duyuru ile ekosistemin yeni token’ı olan POL’u Ethereum ekosisteminde başlattığını duyurdu. Peki son günlerin en çok konuşulan altcoin’lerinden biri olan MATIC için olası senaryolar neler? Önemli destek ve dirençler seviyelerini inceliyoruz.

Polygon Grafik Analizi

Dört saatlik MATIC grafiğinde kanal formasyonunda direnç kırılımı yaşanması yükselişin ivme kazanmasına neden oldu. Böyle yapılarda direnç çizgisinin destek olarak çalışması gerçekleşmesi beklenen ilk adımdır ve MATIC grafiğinde bu adım gerçekleştikten sonra yükseliş ivme kazanmış. Son saatlerde düşüş yaşanmasına rağmen MATIC grafiğinde olumlu bir senaryo hakim.

MATIC için takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,627 / 0,618 ve 0,611 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,627 dolar seviyesinin kırılması ve bar kapanışının bu seviye altında yaşanması, yükseliş senaryosunun gecikmesine neden olacaktır. Bu seviyenin altında kapanış gerçekleşse dahi 0,61 dolar seviyesi kırılmadığı sürece MATIC için olumsuz bir senaryo yaşanmayacaktır.

MATIC için takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,635 / 0,646 ve 0,657 dolar seviyeleri. Özellikle 0,657 dolar direnci ciddi bir önem taşıyor. Bu seviyenin üstünde dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi MATIC yükselişinin ivme kazanmasını sağlayacaktır.

MATIC/BTC Grafik Analizi

MATIC/BTC paritesinin günlük grafiğinde dikkat çeken ilk yapı düşen kanal formasyonu oluyor. Ancak Polygon’un Bitcoin karşısında bu kadar değer kaybetmesi ciddi bir endişe yaratmalı. Haziran 2022’den bu yana ilk defa MATIC/BTC seviyesi bu seviyelere düştü. Bu durum elbette Bitcoin tarafında yaşanan yükselişin baskın kalmasından meydana geliyor.

MATIC/BTC paritesinde dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,00001810 / 0,00001779 ve 0,00001724 seviyeleridir. Özellikle 0,00001724 seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi formasyonun çalışmasına neden olur ve MATIC, BTC karşısında değer kaybetmeye devam eder.

MATIC/BTC paritesinde dikkat edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,00001925 / 0,00002042 ve 0,00002178 seviyeleridir. Özellikle 0,00002042 seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi MATIC’in Bitcoin karşısında değer kazanmasını sağlayacaktır.