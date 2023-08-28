Birkaç ay önce Polygon çığır açan bir duyuru yaptı ve yeni Polygon Optimistic Layer (POL) ile muazzam bir teknik ilerlemeyi açıkladı. Bu ağ güncellemesi blockchain güvenliğine ve yüksek hızlı bir ekosisteme odaklanıyor. Bugün, Polygon Labs’ın Kurucusu Sandeep Nailwal konuyla ilgili ayrıntılı bir yazı paylaştı özellikle bu güncellemenin MATIC token sahipleri ve POL yükseltmesi için ne anlama geleceğini açıkladı.

Yeni Güncelleme İle Gelen Ekosistem

Nailwal sözlerine POL’u açıklayarak başladı ve POL’un token tasarımında muazzam bir yükselmeyi temsil ettiğini ve ağların güvenlik ve işletim şeklini yeniden tanımladığını söyledi. Geleneksel geri alma sistemlerinden farklı olarak POL “saklı geri alma” kavramını ortaya koyuyor. Bu konsept kullanıcıların kendilerini ek risklere maruz bırakmadan token’larını yeniden almalarına olanak tanıyor. Bu yenilik üçüncü taraf kuruluşlara olan güveni en aza indirerek ağ merkezsizliğini geliştirmeyi ve böylece daha sağlam ve güvenli bir ekosistem yaratmayı amaçlıyor.

Bu dönüşümün özünde Polygon 2.0 güncellemesinin yattığını söyleyerek detaylandırıyor. Böylece bu yükseltme ile Polygon Ekosistemi tek bir zincirden sorunsuz bir şekilde etkileşime giren ve likidite paylaşan dinamik bir Layer-2 çözümleri ağına dönüşüyor. Aslında, Polygon’un Proof-of-Stake (POS) mekanizması, zk destekli bir Layer-2’ye dönüşecek. Bu nedenle doğrulayıcılar, merkezi güvence altına almaktan kanıt üretmeye ve sıralayıcı olarak işlemleri düzenlemeye kadar çok sayıda rol üstlenecek.

POL’un Gücü ve Hedefleri

POL, bu gelişmiş ekosistemin temel taşı olarak hareket edecek. Polygon 2.0’da POL token’ları merkezde stake edilecek ve token sahipleri ağ genelinde birden fazla zincirin güvenliğini sağlamaya katkı sağlayacak. Bu dönüştürücü yaklaşım token sahiplerine çok sayıda zincirde stake ederken çeşitli rollere girme yetkisi vererek stake edilen sermayelerini artırmadan daha büyük ödüller kazanmalarını sağlayacak.

Token tasarımında paradigma değişimi “Üçüncü nesil bir token” olarak tanımlanan Nailwal, POL’un bu noktada sınırlamalarını aştığını söylüyor. Token evrimi zaman çizelgesinde 1. Nesil sahiplerinin ağ güvenliğine katılamadığı Bitcoin’i içeriyordu. Aynı şekilde, 2. Nesil Ethereum’u getirdi ve sahiplerinin ağ güvenliği için bahis oynamasına izin verdi. Şimdi, 3. Nesil, sahiplerinin birden fazla ağı güvence altına alabileceği ve çeşitli roller üstlenebileceği POL’u tanıtıyor.

Polygon ağı bu devrim niteliğindeki yükseltmeden geçerken, blockchain güvenliği, esnekliği ve merkezi olmayan yönetişim için yeni bir ölçüt oluşturuyor. POL’un tanıtımı, Polygon’un kripto alanında mümkün olanın sınırlarını zorlama konusundaki sarsılmaz kararlılığının bir kanıtı olarak dikkat çekiyor.