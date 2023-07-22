Kripto para piyasası, hafta sonuna düşük bir volatilite ile başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçse de henüz 30.000 dolar fiyat seviyelerini aşamadı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son 24 saatte %0,3 artış ile 1,2 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Son haftalarda 29.500 dolar ile 31.500 dolar fiyat seviyelerinde konsolide olan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 31.500 dolar seviyelerinin aşamamasının ardından son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde yeniden düşüşe geçti ve 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçse de henüz 30.000 dolar fiyat seviyelerini aşamadı ve yazının yazıldığı an itibarıyla 29.800 dolar seviyelerine ulaştı. Ayrıca lider kripto para birimi BTC‘nin toplam işlem hacminde de son 24 saatlik ölçekte %30’a yakın bir düşüş kaydedildi.

Öte yandan piyasa değeri yüksek çoğu kripto para biriminin güne düşük oranlarda değer artışları ile başalamasına karşın Ethereum (ETH) da son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,15 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydederek 1885 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

Kripto para piyasası, hafta sonuna düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 40 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Hafta içerisinde kripto para piyasasındaki ve lider kripto para birimi BTC‘deki yatay seyire karşın yüksek oranlarda değer artışları kaydeden Stellar (XLM), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %6’lık bir değer artışı kaydederek yükselişlerine devam etti ve 0,16 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Stellar’daki (XLM) yükselişin yanı sıra Casper (CSPR) ve TRON (TRX) da gün içerisinde yükselişler ile birlikte Stellar (XLM) ile birlikte günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.

Gün içerisinde de yükselişlerine devam eden Stellar (XLM), aynı zamanda son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde de %20’yi aşan bir değer artışı kaydederek piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftada yüzdelik olarak en çok yükselen üçüncü kripto para birimi oldu.

Öte yandan Maker (MKR), Polkadot (DOT), Curve DAO Token (CRV), Chainlink (LINK) ve NEAR Protocol (NEAR) ise kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.