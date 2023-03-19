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Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %30’u aşan bir değer artışı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), haftanın son gününe düşük oranlı değer kayıpları ile başladı ve 27.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birim, hafta içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,15 trilyon doları aştı.

Bitcoin (BTC), 27.000 Dolar Seviyelerinde

Son haftalarda yaşanan güncel gelişmeler ve özellikle ABD’de tırmanan bankacılık krizi, kripto para piyasasının oldukça çalkantılı bir süreç geçirmesine neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %30’u aşan bir değer artışı kaydederek 28.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para piyasasınındaki çoğu altcoin, hafta içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki volatilite de sabah saatlerinden bu yana yeniden artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 122 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin’in piyasa hakimiyeti son 9 aylık zaman dilimi içerisindeki en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, hafta içerisinde yüksek oranlarda değer artışları kaydetti. Ethereum (ETH), hafta başından bu yana kaydettiği değer artışlarının ardından hafta içerisinde 1800 dolar fiyat seviyelerini aştı. Öte yandan hafta içerisinde oldukça yüksek oranlı değer artışları kaydeden kripto para birimleri arasında yer alan Stacks (STX) ve Conflux (CFX) ise bu yükseliş ivmesini tersine çevirerek CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte en yüksek oranlı değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri oldu. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde Stacks (STX) ortalama %10’luk bir değer kaybı kaydederken Conflux (CFX) ise ortalama %8’lik bir düşüş gerçekleştirdi.