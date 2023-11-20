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Piyasalarda Çöküş Sinyali Mi? Kriptonun Devi Gözde Şirketini Satmak Zorunda Kaldı

Özet

  • CoinDesk'in tamamı kripto borsası Bullish'e satıldı.
  • DCG uzun süredir medya devini satmayı planlıyordu.
  • 2022 çöküşü sırasında kripto şirketler grubu DCG'nin nakit ihtiyacı ortaya çıkmıştı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:55
20 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasaları yıllar içinde birçok büyük şirketin yerle bir olduğunu gördü ve bu yıl da yeni iflaslar görüyoruz. Son büyük iflas Genesis çöküşüydü ve bu aslında kriptonun en büyük şirketler grubunu olan DCG için alarmların çalmasına neden oldu. Şimdi DCG gözde şirketini sattı. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor?

İçerik Rehberi

CoinDesk Satıldı

Wall Street Jornal’ın raporuna göre kripto medya kuruluşu CoinDesk kripto para borsası Bullish tarafından tamamen satın alındı. Yakın zamanda The Block isimli medya kuruluşunun da yüzde 80’i farklı bir borsayla ilişkili fona satılmıştı. Ancak CoinDesk satışını ilginç hale getiren şey DCG’nin nakit konusunda zor durumda olmasıdır.

Gazetenin haberine göre, eski New York Borsası (NYSE) Başkanı Tom Farley tarafından yönetilen Bullish mali şartların açıklanmadığı bir anlaşma yaptı. Habere göre CoinDesk borsadan bağımsız bir iştirak olarak faaliyet gösterecek. Eski Wall Street Journal Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray başkanlığında bir yayın komitesi de oluşturulacak. Mevcut yönetimin de görevine devam edeceği açıklandı.

The Block ve CoinDesk kripto alanındaki en büyük medya şirketleri arasında ve ikisinin birden direkt olarak kripto borsalarının alt şirketine dönüşmesi gelecek için riskli olabilir.

Peki buradaki risk nedir? Örneğin FTX çöküşünün ardından SBF ile bağlantılı birçok medya kuruluşu olduğunu gördük ve dolandırıcılığı netleştikten sonra bile onu savunan makalelerin kaleme alındığına şahit olduk. Bu da gelecekte de benzer olayların daha şiddetli biçimde yaşanabileceğini gösteriyor.

DCG Çökecek Mi?

2021 yılındaki GBTC negatif primiyle DCG’nin nasıl zor duruma düştüğünden uzun uzadıya bahsetmiştik. Ardından kripto iflaslarıyla Genesis’in alacaklıları çöktüğü için DCG daha da zor duruma girdi. Bu da onun nakit arayışı nedeniyle şirketlerini satmaya başladığı dönemi beraberinde getirdi.

Genesis iflas söylentileri ilk ortaya çıktığı dönemde DCG acil ödemeler için 600 milyon dolar nakit arayışına girmişti ancak geçtiğimiz yıl sonunda bunu bulabileceği bir ortam yoktu. Ardından Genesis’in iflas süreci başladı ve Gemini ile mahkemelik oldular. Şimdi yapılan satış da DCG’nin acil nakit ihtiyacının devam ediyor olabileceğini gösteriyor.

Bu aşamada GBTC’nin Spot Bitcoin ETF’e dönüşümü DCG can simidi gibi görünüyor. Sürecin uzaması ihtimaline karşı şirket CoinDesk satışıyla geçiş dönemini atlatabilir.

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