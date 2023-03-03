Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, Silvergate haberinin etkisiyle sabah saatlerinde sert bir düşüş yaşadı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %5 değer kaybetti ve 22.400 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Ancak YearnFinance (YFI), ImmutableX (IMX), Eos (EOS) ve Maker (MKR) başta olmak üzere gün içerisinde piyasada pozitif ayrışan kripto varlıklar da oldu.

Piyasadaki Düşüş Eğilimine Meydan Okudular

Silvergate Bank haberinin etkisiyle düşüşe geçen kripto para piyasası, gün içerisinde aşağı yönlü güçlü bir ivme yakaladı. Saatler içerisinde ortalama %5 değer kaybeden Bitcoin (BTC), 23.400 dolar fiyat seviyelerinden 22.400 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ancak piyasadaki bu düşüşe meydan okuyarak gün içerisinde yükseliş yönlü ivme yakalayan kripto para birimleri de oldu. YFI, IMX, EOS, MKR ve LDO da CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimleri arasında yer aldı.

Öte yandan birçok analist, Silvergate Bank haberi etkisinin devam edebileceğini ve kripto para piyasasındaki düşüşün derinleşebileceğini ifade ederek kripto para yatırımcılarını uyardı.

Bitcoin’deki Düşüş Derinleşecek mi?

Kripto para piyasasında sert bir düşüş yaşanırken on-chain veri sağlayıcısı CryptoQuant ta gün içerisinde güncel piyasa verilerini ve metrikleri paylaştı ve kripto para yatırımcılarına uyardı. CryptoQuant’ın paylaştığı verilere göre kripto para borsalarındaki kripto varlık girişi, son 3 aylık zaman dilimi içerisinde Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ayrıca yapılan paylaşımda son dönemlerde kripto para borsalarındaki stablecoin girişinin de yükselişte olduğu belirtildi ve kripto para piyasasında olası yeni bir düşüşe dikkat çekildi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.