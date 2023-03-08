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Piyasadaki Düşüşe Meydan Okudu: Popüler Altcoin’deki Yükseliş Sürecek mi?

Kripto para piyasasındaki düşüş ivmesine meydan okuyan altcoin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde değer artışlarına hız kazandırarak yükseliş yönlü bir ivme yakaladı.
17:45
8 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, son haftalardaki güncel haber akışlarının da etkisiyle düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, bu süreçte değer kayıplarına hız kazandırırken lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) de 22.000 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Ancak XRP, kripto para piyasasındaki düşüş ivmesine karşın piyasada pozitif ayrıştı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı.

XRP, Piyasadaki Düşüş İvmesine Meydan Okudu

Silvergate Bank haberi başta olmak üzere son haftalardaki güncel gelişmeler, kripto para piyasasının yeniden düşüş yönlü bir ivme yakalamasına neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 22.000 dolar fiyat seviyelerine gerilerken Ethereum (ETH) ise kaydettiği son düşüşlerin ardından 1.550 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri de CoinMarketCap’in güncel verilerine göre gün içerisinde 20 milyar dolarlık düşüşün ardından 1 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Ayrıca Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Öte yandan XRP, kripto para piyasasındaki bu düşüş ivmesine karşın piyasada pozitif ayrıştı ve son 24 saatte %6’ya yakın değer kazandı.

Son 24 Saatte %6’ya Yakın Değer Artışı

Kripto para piyasasındaki düşüş ivmesine meydan okuyan XRP, piyasadaki çoğu kripto para biriminin gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırmasına karşın yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. XRP, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %6’ya yakın bir değer artışı kaydetti ve CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 0,39 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ek olarak bu yükselişin etkisiyle de XRP’nin piyasa değeri 20 milyar dolar seviyelerini aştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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