Ethereum Classic (ETC), kripto para piyasasındaki düşüş eğilimine karşın yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve son 24 saatte ortalama %7,5'lik bir değer artışı kaydetti.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, hafta içerisindeki yükselişin ardından yeniden düşüşe geçti. Çoğu kripto para birimi, güne çeşitli oranlarda değer kayıpları ile başladı. Ancak son dönemlerde oldukça yüksek bir fiyat performansı sergileyerek kripto ekosistemindeki popülaritesini önemli ölçüde arttıran Ethereum Classic (ETC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de ortalama %7,5’lik bir değer artışı kaydederek yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve 41,5 dolar fiyat seviyelerine ulaştı.

Ethereum Classic, Piyasadaki Düşüş Eğilimine Meydan Okuyor

Hafta içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakalayan kripto para piyasası, dün akşam saatlerinde yeniden düşüşe geçti ve piyasadaki çoğu kripto para birimi de güne düşüş ile başladı. Ancak Ethereum Classic (ETC), piyasadaki düşüş eğiliminin aksine yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Merge yükseltmesinin yaklaşıması ile birlikte Ethereum’daki (ETH) yükseliş eğilimi Ethereum Classic’e de oldukça olumlu yansıdı. Son 3 aylık zaman dilimi içerisinde %200’ü aşkın bir değer artışı kaydeden ETC, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de değer artışlarına hız kazandırdı. ETC, son 24 saatte ortalama %7,5’lik bir değer artışı kaydederek 41,5 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Piyasadaki düşüş eğiliminin aksine yükseliş yönlü bir ivme yakalayan Ankr (ANKR), Huobi Token (HT), Ethereum Classic (ETC), Bitcoin Gold (BTG) ve Celsius Network (CEL), CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıklar oldu.

Öte yandan kripto para piyasası, Bitcoin’in yeniden 23.950 dolar seviyelerine gerilemesi ile birlikte düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, güne düşüş ile başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,19 trilyon dolara geriledi. Ayrıca Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, volatilitenin de önemli ölçüde artış göstermesiyle son 24 saatte ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.