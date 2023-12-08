Piyasa Trendleri: Rebel Satoshi’nin Ön Satışı, XRP ve dYdX Yorumları 

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XRP ve DYDX, mevcut kripto alanındaki en iyi altcoinlerden ikisidir. Ancak, bu tokenler 2023’te mücadele etti. Bu arada, kripto piyasası uzmanları Rebel Satoshi’ye de ilgi gösteriyor olabilir.

XRP Fiyat Tahmini

26 Kasım’da, CBDC’nin benimsenmesini çevreleyen gizemleri çözmeyi amaçlayan 22 sorudan oluşan bir anket kripto topluluğunda ortaya çıktı. XRP, Ripple ve XRP Ledger (XRPL) merkez sahnede yer alırken, katılımcılar XRP gibi dijital para birimlerinin riskleri, faydaları ve operasyonel karmaşıklıkları hakkında çeşitli bakış açıları sundu.

Haberden bu yana XRP 26 Kasım’daki 0,6168$ seviyesinden 1 Aralık’ta 0,6129$’a düşerek %0,63’lük minimal bir düşüş kaydetti. Bununla birlikte, piyasa uzmanları, kullanımındaki artış nedeniyle Ripple’ın geleceği konusunda hala eminler. Bu nedenle, XRP’nin değerinin Ocak 2024’e kadar 0,7500 $’a ulaşmasını bekliyorlar.

Buna karşılık, bazı analistler teknik göstergelerden gelen düşüş sinyallerinin artması nedeniyle XRP’nin geleceği konusunda şüpheci. Bu nedenle, XRP’nin Aralık ortasına kadar 0,5800 $’a düşeceğini tahmin ederek düşüş görünümüne sahipler.

dYdX Fiyat Tahmini

1 Aralık’ta, dolaşımdaki arzın %81,63’üne denk gelen 150 milyon DYDX (505,5 milyon $) tutarındaki önemli miktarda DYDX tokenının kilidinin açılması, DYDX piyasasında kayda değer bir tepkiye yol açtı.

Token kilidinin açılmasının ardından, DYDX’in değeri 30 Kasım’da 3,25 $’dan 1 Aralık’ta 3,10 $’a %4,84 oranında düştü. Fiyat tahminiyle ilgili olarak uzmanlar, token kilidinin açılmasının neden olabileceği potansiyel fiyat oynaklığı nedeniyle DYDX konusunda giderek daha karamsar hale geliyor. Bu nedenle, DYDX’in Aralık ortasına kadar 2,90 $’a düşebileceğini tahmin ediyorlar.

Öte yandan, kripto piyasası uzmanları arasında yaklaşan bir boğa koşusu hakkında bazı konuşmalar var ve bu da analistler arasında biraz iyimserliğe yol açıyor. Bu nedenle, boğa sezonu tüm hızıyla devam ettiğinde, dYdX’in 2024’te 8 $’a yükselebileceğini tahmin ediyorlar.

Rebel Satoshi

İddialara göre Rebel Satoshi kripto alanında bir yarışmacı olarak ortaya çıktı ve Early Bird Round’daki performansıyla en iyi kripto paraları gölgede bıraktı. RBLZ’nin bu turdaki başarısı, uzmanların onu ilk kripto para teklifleri listesinde dikkat çeken bir ICO olarak görmesine sebep olmuş olabilir.

Satoshi Nakamoto ve Guy Fawkes’tan esinlenen Rebel Satoshi, heyecan verici bir merkezsizlik çağını başlatarak yerleşik otoriteye meydan okumayı hedefliyor. Rebel Satoshi, topluluk merkezli yaklaşımıyla sessiz çoğunluğu daha fazla finansal erişime yönelik bir amaç doğrultusunda uyandırmayı hedefliyor.

Rebel Satoshi’nin özellikle Early Bird Round’daki ön satış performansı, iddialara göre $RBLZ yatırımcılarını şaşırttı, sadece üç hafta içinde hızla tükendi ve 0,010 $ giriş fiyatıyla 25 milyondan fazla $RBLZ token dağıtıldı. Rebel Satoshi, ön satışının Rebels Round 1’ine girerken, $RBLZ tokenleri 0,013 dolardan satılıyor ve ivme artmaya devam ediyor olabilir.

İddialara göre RBLZ ön satışı bir ivmeyle ilerlerken, portföy çeşitlendirmesi arayan yatırımcılar, öngörülen %150’lik fiyat artışı beklentisinden etkileniyor olabilir. İddialara göre uzmanlar, halka açık ön satışın sonunda $RBLZ’nin 0,025 dolara ulaşacağını ifade ediyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.