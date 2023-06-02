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Ses getiren analizleri ile yakından takip edilen anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, yatırımcılara seslenerek en güçlü Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen Solana’nın (SOL) sert şekilde düşeceği konusunda uyardı. Analist, ayrıca Bitcoin (BTC) için de 23 bin dolara varan bir geri çekilme bekliyor.

Solana İçin Yüzde 30’u Aşan Düşüş Uyarısı

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, önde gelen altcoin‘lerden Solana’nın SOL’unun mevcut fiyatlarından yüzde 30’un üzerinde düşebileceğini öngörüyor. Altcoin Sherpa’ya göre, Solana‘nın hacim profili büyük bir çöküş riski bulunduğuna işaret ediyor. Analistin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında, aşağı yönde bir sonraki yüksek hacimli destek seviyesi olarak en son Ocak ayında el değiştirdiği 14 dolar ila 15 dolar aralığını işaretlediği görülüyor.

Altcoin için genel bir değerlendirme yapan Altcoin Sherpa, “SOL’un günlük EMA’ların (üstel hareketli ortalamalar) hepsi iyi durumda ancak burası korkutucu bir noktada. Bu bölgenin altına düşecek olursa, fiyat muhtemelen 14-15 dolar bölgesine yönelecektir. Şu an itibariyle bu grafiğin hayranı olmadığını söylemem gerekiyor. Uzun vadede SOL‘un iyi işler yapmasını ve güçlü topluluğu göz önüne alındığında iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Bitcoin’de 23 Bin Dolara Varan Bir Geri Çekilme Bekliyor

Solana’nın ardından Bitcoin‘i (BTC) de analiz eden Altcoin Sherpa, piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parasının en az 25 bin dolara hatta 23 bin dolara varan bir geri çekilme ile karşı karşıya olduğunu belirterek şunları söyledi:

Hala 25 bin dolara ulaşılamayacak kadar çok izdiham olduğunu düşünüyor olsam da bir sonraki dip seviyenin de oluşması için düşmesini bekliyorum. Bakalım bir sonraki dip oluşumu olarak 25 bin dolar gelecek mi, bekleyip göreceğiz.

Bu Bitcoin yorumunun ardından düşüş beklentisini detaylandıran analist, 200 haftalık EMA’nın, temel destek ve direnç seviyesinin (SR) ve 0.382 Fibonacci seviyesi dahil olmak üzere çeşitli göstergelerin 25 bin dolara işaret ettiğini belirterek “Bir sonraki dip olarak fiyatın 25 bin dolar seviyesine çekilmesi şahsen bana çok mantıklı geliyor. Bunun nedeni de buranın 200 haftalık EMA, S/R (destek/direnç) seviyesi olması ve günlük olarak ölçeklendirdiğimizde aynı zamanda 200 günlük EMA olması. Aynı zamanda 0.382 Fibonacci seviyesine de karşılık geliyor. 25 bin doların gelmesiyle ilgili çok fazla işaret var.” ifadelerini kullandı.

Altcoin Sherpa, destek seviyelerini kırma momentumunun BTC‘yi destek olarak 25 bin dolar seviyesini kazanmadan önce muhtemelen 25 bin doların altına, 23 bin dolara kadar itmesini de beklediğini ekledi.