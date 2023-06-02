Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Piyasa Gurusu Bu Altcoin ve BTC İçin “Yok Artık” Dedirtti! Herkes Yükselmesini Beklerken Çöküş Uyarısı Geldi!

Piyasa Gurusu Bu Altcoin ve BTC İçin “Yok Artık” Dedirtti! Herkes Yükselmesini Beklerken Çöküş Uyarısı Geldi!

Özet

  • Altcoin Sherpa, Solana'nın yüzde 30'un üzerinde düşmesini ve Bitcoin'in 23 bin dolara kadar çekilmesini bekliyor.
  • SOL'da endişe verici bir hacim profili olduğunu söyleyen analist, fiyatın 14-15 dolar aralığına gelmesini öngörüyor.
  • BTC'de ise 25 bin dolara, hatta 23 bin dolara varan bir düşüş bekliyor.
15:14
2 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ses getiren analizleri ile yakından takip edilen anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, yatırımcılara seslenerek en güçlü Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen Solana’nın (SOL) sert şekilde düşeceği konusunda uyardı. Analist, ayrıca Bitcoin (BTC) için de 23 bin dolara varan bir geri çekilme bekliyor.

Solana İçin Yüzde 30’u Aşan Düşüş Uyarısı

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, önde gelen altcoin‘lerden Solana’nın SOL’unun mevcut fiyatlarından yüzde 30’un üzerinde düşebileceğini öngörüyor. Altcoin Sherpa’ya göre, Solana‘nın hacim profili büyük bir çöküş riski bulunduğuna işaret ediyor. Analistin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında, aşağı yönde bir sonraki yüksek hacimli destek seviyesi olarak en son Ocak ayında el değiştirdiği 14 dolar ila 15 dolar aralığını işaretlediği görülüyor.

Altcoin için genel bir değerlendirme yapan Altcoin Sherpa, “SOL’un günlük EMA’ların (üstel hareketli ortalamalar) hepsi iyi durumda ancak burası korkutucu bir noktada. Bu bölgenin altına düşecek olursa, fiyat muhtemelen 14-15 dolar bölgesine yönelecektir. Şu an itibariyle bu grafiğin hayranı olmadığını söylemem gerekiyor. Uzun vadede SOL‘un iyi işler yapmasını ve güçlü topluluğu göz önüne alındığında iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Bitcoin’de 23 Bin Dolara Varan Bir Geri Çekilme Bekliyor

Solana’nın ardından Bitcoin‘i (BTC) de analiz eden Altcoin Sherpa, piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parasının en az 25 bin dolara hatta 23 bin dolara varan bir geri çekilme ile karşı karşıya olduğunu belirterek şunları söyledi:

Hala 25 bin dolara ulaşılamayacak kadar çok izdiham olduğunu düşünüyor olsam da bir sonraki dip seviyenin de oluşması için düşmesini bekliyorum. Bakalım bir sonraki dip oluşumu olarak 25 bin dolar gelecek mi, bekleyip göreceğiz.

Bu Bitcoin yorumunun ardından düşüş beklentisini detaylandıran analist, 200 haftalık EMA’nın, temel destek ve direnç seviyesinin (SR) ve 0.382 Fibonacci seviyesi dahil olmak üzere çeşitli göstergelerin 25 bin dolara işaret ettiğini belirterek “Bir sonraki dip olarak fiyatın 25 bin dolar seviyesine çekilmesi şahsen bana çok mantıklı geliyor. Bunun nedeni de buranın 200 haftalık EMA, S/R (destek/direnç) seviyesi olması ve günlük olarak ölçeklendirdiğimizde aynı zamanda 200 günlük EMA olması. Aynı zamanda 0.382 Fibonacci seviyesine de karşılık geliyor. 25 bin doların gelmesiyle ilgili çok fazla işaret var.” ifadelerini kullandı.

Altcoin Sherpa, destek seviyelerini kırma momentumunun BTC‘yi destek olarak 25 bin dolar seviyesini kazanmadan önce muhtemelen 25 bin doların altına, 23 bin dolara kadar itmesini de beklediğini ekledi.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Dow Jones Endeksi Nedir?
Dow Jones Endeksi Nedir?
FOMC Nedir?
FOMC Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
DeFi (Merkeziyetsiz Finans) Nedir?
DeFi (Merkeziyetsiz Finans) Nedir?
AirDrop Nedir? Nasıl Katılınır?
AirDrop Nedir? Nasıl Katılınır?
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
İlgili Yazılar
Bu Altcoin Hakkında Uyarmıştık: Fiyat Yeni Haber İle Sert Yükseldi!
Bu Altcoin Hakkında Uyarmıştık: Fiyat Yeni Haber İle Sert Yükseldi!
Popüler Kripto Para Cüzdanı Hacklendi mi? Kullanıcılar Endişeli ve Bağlantılı Coin Çakılıyor!
Popüler Kripto Para Cüzdanı Hacklendi mi? Kullanıcılar Endişeli ve Bağlantılı Coin Çakılıyor!
Uzman İşaret Fişeğini Yaktı! Bu Altcoin Hem Bitcoin Hem ABD Doları Karşısında Patlayacak!
Uzman İşaret Fişeğini Yaktı! Bu Altcoin Hem Bitcoin Hem ABD Doları Karşısında Patlayacak!
ABD, Bitcoin ve Altcoin’leri Yıkıp Geçebilir! Pandora’nın Kutusu Açılıyor!
ABD, Bitcoin ve Altcoin’leri Yıkıp Geçebilir! Pandora’nın Kutusu Açılıyor!
Santiment Raporu: Bitcoin’deki Düşük Volatilite, XRP’nin Artan Popülaritesi ve LTC’deki Yükseliş!
Santiment Raporu: Bitcoin’deki Düşük Volatilite, XRP’nin Artan Popülaritesi ve LTC’deki Yükseliş!
Dünya Bitcoin ve Altcoin’leri de Etkileyebilecek Tarihi Gelişmeyi Konuşuyor! 1984’den Beri Böylesi Görülmedi!
Dünya Bitcoin ve Altcoin’leri de Etkileyebilecek Tarihi Gelişmeyi Konuşuyor! 1984’den Beri Böylesi Görülmedi!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (3 Haziran 2023)
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri (3 Haziran 2023)
Bitcoin’de Günün Kritik Seviyeleri Belirlendi! O Seviyeyi Gördüğünüz An Dikkat Edin!
Bitcoin’de Günün Kritik Seviyeleri Belirlendi! O Seviyeyi Gördüğünüz An Dikkat Edin!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023