Piyasa gurusu Mike McGlone, ABD ekonomisinin resesyona girebileceği ve bunun da kripto para fiyatlarında düşüşe yol açabileceği öngörüsünde bulunurken Bitcoin ve diğerlerini gölgede bırakmasını beklediği altcoin'e dikkat çekti.

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Bloomberg Intelligence’ın kıdemli makro stratejisti Mike McGlone, ABD ekonomisinin resesyona girebileceği ve bunun da kripto para fiyatlarında düşüşe yol açabileceğini belirterek yatırımcıları uyardı. Piyasa gurusu ayrıca Bitcoin (BTC) ve diğerlerini gölgede bırakmasını beklediği altcoin’e dikkat çekti.

Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Resesyon Tehditi

Piyasa gurusu Mike McGlone, kripto para influencer’ı Scott Melker’a verdiği röportajda hisse senetlerinin, çeyreklik kazançların ve kripto para piyasasının yaklaşmakta olan resesyondan ağır bir dabe alacağı öngörüsünde bulundu.

McGlone, en büyük kripto para Bitcoin’in daha çok riskten uzak bir varlık gibi performans gösterme belirtileri gösteriyor olsa da bu ekonomik sancıya karşı bağışık olmayacağını belirterek şunları söyledi:

Bahsetmeyi sevdiğim bir şey var, o da 200 haftalık hareketli ortalama. BTC bunun altında hiç bu kadar zaman geçirmemişti ve şimdi ona temas etti. İşte fark bu. Değişen şey bu. Bu olgunlaşmayı gösteriyor. Bu harika bir şey. Gelecekte bu konu hakkında daha çok konuşacağız. Ayrıca ayrışma gücü belirtileri gösteriyor ve belki de daha fazla riskten uzak bir varlık haline geliyor denilebilir.

Ancak McGlone, Bitcoin’in yılın başından bu yana gösterdiği güçlü yükselişin muhtemelen sürdürülemez olduğunu ve S&P 500 ile yüksek korelasyon göstermeye devam edeceğini belirterek kripto para yatırımcılarını uyardı:

[…] Ancak yılın başından bu yana yüzde 10 yükselen NASDAQ‘a kıyasla yüzde 40 yükselmesi riskli. Bu sabah bile Bitcoin Cuma gününden bu yana bir miktar yükseldi ve geriye kalan her şey daha az yükseldi. Yani bu ayrışmanın gerçekleştiğine dair iyi bir işaret. Ancak bu tipik resesyon konusunda haklıysam NASDAQ yüzde 25 oranında düşecektir. Bu çok normal ve hafif bir düşüş olur. Olur böyle şeyler. S&P 500 ise tüm zamanların en yüksek seviyesinden belki yüzde 50 düşer. Bu çok normal ancak o zaman kripto para piyasasında sorun yaşanabilir.

Ethereum’un Bitcoin ve Altcoin’leri Gölgede Bırakmasını Bekliyor

Öte yandan McGlone Ethereum‘un (ETH) diğer kripto paraları gölgede bırakacak bir performans göstereceğine inanıyor. Bu konudaki görüşünü “Sizi bununla baş başa bırakıyorum. Bitcoin’de yükseliş bekleyenlerin tarafına geçtim ama Ethereum’un daha iyi performans göstermeye devam etmesini bekliyorum.” şeklinde açıkladı.

En büyük altcoin ETH, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,31 düşüşle bin 572 dolardan işlem görüyor.